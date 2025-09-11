La ciudad de Paraná será nuevamente sede de la Muestra de la Construcción, que se desarrollará los días 12, 13 y 14 de septiembre en Sala Mayo, con la participación confirmada de más de 60 empresas de distintos rubros vinculados al sector.

La exposición reunirá a proveedores, constructoras, profesionales y entidades bancarias, que ofrecerán asesoramiento, información sobre créditos y la posibilidad de gestionar trámites en el momento. Además, las empresas participantes preparan descuentos exclusivos para los visitantes, generando un atractivo extra para quienes asistan.

Un espacio de negocios e innovación

La muestra se ha consolidado como el evento más importante del sector en la región, convocando tanto a empresas locales como nacionales e internacionales, y atrayendo cada año a público de Paraná, Santa Fe, ciudades vecinas y de toda la provincia de Entre Ríos.

“La construcción nos atraviesa a todos: quien no está construyendo, hace uso tanto en lo público como en lo privado. Es una actividad que nos conecta como sociedad, integrando a los individuos, la infraestructura, los profesionales y el sector empresario en un mismo escenario de desarrollo y progreso”, destacan desde la organización.

Experiencia completa para los visitantes

En esta edición, además de los stands y espacios de exhibición, se sumará una propuesta gastronómica en el exterior y una cafetería a cargo de Paraná Come dentro de las instalaciones, completando la experiencia para quienes recorran la muestra.

Con su triple enfoque en innovación, negocios y beneficios directos para el público, la Muestra de la Construcción se prepara para ofrecer tres jornadas intensas de actividades, contactos y oportunidades para todo el sector.