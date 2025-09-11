Evento
Paraná se prepara para una nueva edición de la Muestra de la Construcción
La ciudad de Paraná será nuevamente sede de la Muestra de la Construcción, que se desarrollará los días 12, 13 y 14 de septiembre en Sala Mayo, con la participación confirmada de más de 60 empresas de distintos rubros vinculados al sector.
La exposición reunirá a proveedores, constructoras, profesionales y entidades bancarias, que ofrecerán asesoramiento, información sobre créditos y la posibilidad de gestionar trámites en el momento. Además, las empresas participantes preparan descuentos exclusivos para los visitantes, generando un atractivo extra para quienes asistan.
Un espacio de negocios e innovación
La muestra se ha consolidado como el evento más importante del sector en la región, convocando tanto a empresas locales como nacionales e internacionales, y atrayendo cada año a público de Paraná, Santa Fe, ciudades vecinas y de toda la provincia de Entre Ríos.
“La construcción nos atraviesa a todos: quien no está construyendo, hace uso tanto en lo público como en lo privado. Es una actividad que nos conecta como sociedad, integrando a los individuos, la infraestructura, los profesionales y el sector empresario en un mismo escenario de desarrollo y progreso”, destacan desde la organización.
Puede interesarte
Experiencia completa para los visitantes
En esta edición, además de los stands y espacios de exhibición, se sumará una propuesta gastronómica en el exterior y una cafetería a cargo de Paraná Come dentro de las instalaciones, completando la experiencia para quienes recorran la muestra.
Con su triple enfoque en innovación, negocios y beneficios directos para el público, la Muestra de la Construcción se prepara para ofrecer tres jornadas intensas de actividades, contactos y oportunidades para todo el sector.