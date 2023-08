En este marco, el intendente de Paraná, Adán Bahl, valoró: “Esta Feria no es una acción aislada. Responde a un modelo de ciudad en el que muchos paranaenses estamos trabajando. Durante mucho tiempo se nos hizo creer que, a pesar de todo nuestro potencial, Entre Ríos no podía tener una gran Capital de Provincia. Demostramos que eso no es cierto. Que tenemos todo lo necesario. Y que lo único que faltaba era decisión política y trabajo”, señaló.

Luego, se refirió a la importancia de contar con eventos de calidad los fines de semana: “Paraná era una ciudad de donde todos queríamos irnos cada vez que llegaba el fin de semana porque no había propuestas. Hoy somos uno de los destinos más elegidos por los argentinos. Este fin de semana largo, miles de personas de toda la región van a venir a Paraná a disfrutar de la Feria del Libro y de toda la ciudad: de nuestros espacios, de nuestros paisajes, de la gastronomía local, de nuestros nuevos atractivos. Y eso significa trabajo para los paranaenses”.

“Esta Feria del Libro es un logro que no habríamos podido alcanzar sin el apoyo de Nación y Provincia. Y sobre todo, sin el apoyo de los autores locales y de toda la región que confían en nuestra manera de trabajar, se suman a la actividad y con su prestigiosa presencia posicionan esta Feria en lo más alto del podio cultural nacional”, dijo Bahl.

La Feria del Libro Paraná Lee se afianza como uno de los eventos culturales más importantes de la región. Este año, la Sala Mayo reunirá a más de 100 editoriales de todo el país y será sede de talleres de poesía, textos dramáticos, podcast y variadas actividades pensadas para las infancias. Es organizada por el Municipio, con el acompañamiento del Gobierno provincial y nacional.

El director de la Editorial Municipal de Paraná, Julián Stopello, completó: “Desde que el intendente Bahl asumió en la gestión, se acompañó la feria de manera muy importante, ha ido creciendo de un año a otro, y tiene una grilla muy prestigiosa, una feria realmente de nivel para todos los paranaenses y turistas”.

Como todos los años, se podrá asistir a los conversatorios con escritores, instancias privilegiadas de encuentro entre autores y lectores. Los convocados en esta nueva edición son Juan Sasturain, Dolores Reyes, Fabián Casas, Tamara Tenembaum, Romina Paula, Laura Wittner y María Luque. Además de las ya conocidas entrevistas, se abrirá un espacio de encuentro personalizado.

Pablo Felizia, editor de Ana Editorial, manifestó: “Las ferias del libro han ayudado mucho para que podamos ir al encuentro de un montón de lectores y lectoras que vienen a conocer la feria, las editoriales y a escritores y escritoras de nuestra provincia”.

Laura Martincich, de editorial La Hendija, finalizó: “estas instancias están muy buenas para poder mostrar la producción literaria y académica, para que mucha gente que a veces no se entera por otros medios pueda hacerlo a través de la feria y encontrarse obviamente con los libros”.

Talleres y encuentros con los autores

Cita Mágica se denomina la serie de actividades en las que los asistentes pueden compartir encuentros con las y los autores. Habrá una sesión de dibujo con la ilustradora María Luque, un paseo por el Islote Curupí junto a la poeta Laura Wittner y un café con Juan Sasturain. Entre los talleres que se llevarán adelante en el marco de la Feria están “Público y privado”, a cargo de la dramaturga y novelista Romina Paula; “Objetos sobre la mesa”, con la poeta Laura Wittner y de podcast, de la mano de Cira Monge.

Envueltos bajo el título “Poemas y girasoles”, las terrazas de la sala serán el marco para las lecturas compartidas de poesía a la siesta.

Además, el viernes se abrirán las puertas exclusivamente a las escuelas. En ese marco, se contará con la presencia del Bibliomóvil del Congreso de la Nación. La Bibliomóvil es un ómnibus de doble altura equipado con diez computadoras provistas de juegos pedagógicos y un espacio de lectura, acondicionado como biblioteca, que cuenta con más de 5.000 libros.

Como todos los años, la Feria también se constituye en el espacio elegido para las presentaciones de libros. En esta oportunidad se presentarán más de 20 libros de autores locales, publicados en editoriales de la región, entre ellas, la Editorial Municipal Paraná. Con estas variadas actividades, la nueva edición de la Feria promete un fin de semana largo de encuentro con los libros, la magia y las historias.

Estuvieron presentes en la rueda de prensa en Sala Mayo el secretario de Coordinación Estratégica, José Claret; la subsecretaria de Cultura, Carina Netto, y el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani, además de editores y libreros que formarán parte de la feria.

Programa completo



https://drive.google.com/file/d/1KWlYgVBlJCXTn_Vp9fBxiaD6hjcW8UpT/view?pli=1