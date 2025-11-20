La ciudad de Paraná invita a paranaenses y visitantes a disfrutar de una variada agenda de actividades durante el fin de semana largo que se extenderá del viernes 21 al lunes 24 de noviembre de 2025. Con propuestas que abarcan ferias, paseos, espectáculos, gastronomía y deporte, la programación es organizada por la Municipalidad y el Ente Mixto de Turismo de Paraná (EMPATUR), y puede consultarse en el sitio oficial www.parana.gob.ar.

Una ciudad lista para recibir visitantes

El Jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, destacó que la agenda elaborada “no es casualidad”, sino producto de un trabajo sostenido entre el equipo municipal y la comunidad local.

“Es importante que artistas, emprendedores y deportistas puedan expresar lo que mejor saben hacer y también disfrutar”, señaló.

Por su parte, el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani, subrayó que este fin de semana largo funciona como la antesala del verano y una oportunidad para que el turismo muestre “lo mejor de lo nuestro” a vecinos y visitantes.

Ferias, arte y diseño

Una de las propuestas más esperadas es la 4° edición de Feria Diseña Paraná, que se desarrollará del 21 al 23 de noviembre en Sala Mayo, bajo el lema “Me atravesaba un río”.

La feria reunirá a emprendedores, diseñadores y marcas locales, ofreciendo tres días dedicados al talento creativo paranaense, con patio gastronómico, intervenciones culturales y entrada libre y gratuita.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó la participación de emprendedores y feriantes en esta edición, mientras que la coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt, invitó a vecinos y turistas a conocer una propuesta “inspirada en el río y la sostenibilidad”.

Otra actividad central será la Noche de las Galerías, el viernes 21 de noviembre, donde distintas salas y espacios culturales abrirán sus puertas con exposiciones y actividades especiales.

El Centro Cultural Juan L. Ortiz (Juanele) también tendrá una destacada programación:

Viernes 21 – 21:00: En el aire de tu andar

Sábado 22 – 20:30: Festival de Rock

Domingo 23 – 21:00: Juanele Comedy – Me atravesaba un chiste

Naturaleza, recorridos y turismo

Para quienes deseen conectar con el paisaje local, habrá recorridos guiados por los humedales, salidas del Paraná Bus Turístico, visitas a la Reserva Natural Islote Curupí y circuitos pedestres “Descubrí Paraná”, con actividades libres y gratuitas.

Además, el sistema de bicicletas públicas Bicivía Paraná será gratuito durante todo el fin de semana para recorrer la costanera.

Deporte de alto nivel

El deporte será otro de los protagonistas. En el Thompson, Paraná será sede de la 3ª fecha del Campeonato Argentino de Wakeboard y Wakesurf, que reunirá a los mejores riders del país y la región, incluido el reconocido Kai Ditsch, campeón panamericano.

También se desarrollarán:

4ª fecha del Entrerriano de Canotaje (22 y 23 de noviembre)

(22 y 23 de noviembre) XVIII Olimpiadas Veterinarias Deportivas y Culturales (20 al 24 de noviembre)

(20 al 24 de noviembre) Encuentro Internacional de Minibásquet “Dr. Omar A. Boeri” (21 al 24 de noviembre)

(21 al 24 de noviembre) 2° Torneo Provincial de Veteranos de Fútbol (21 al 23 de noviembre)

(21 al 23 de noviembre) Torneo Libertador de Hockey sobre Patines (21 al 24 de noviembre)

(21 al 24 de noviembre) Torneo Juvenil Copa Jorge “Negro” Caíno” (22 de noviembre)

Una propuesta para todos

Con actividades para todas las edades y gustos, Paraná se prepara para vivir cuatro días de movimiento y disfrute. Ferias, arte, deporte, gastronomía y naturaleza se combinan para consolidar a la ciudad como un destino atractivo y en crecimiento.