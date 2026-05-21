Del viernes 22 al lunes 25 de mayo, Paraná se convertirá en escenario de una amplia programación que buscará potenciar el turismo, el encuentro social y la identidad cultural de la ciudad durante el fin de semana largo.

Con actividades distribuidas en distintos espacios públicos, centros culturales, paseos ribereños y escenarios deportivos, la propuesta incluirá alternativas para disfrutar en familia, con amigos o para quienes elijan recorrer la capital entrerriana como destino turístico.

La agenda fue organizada por la Municipalidad de Paraná, en articulación con instituciones y referentes del sector privado, y contempla iniciativas vinculadas a la gastronomía, la historia local, la recreación, el deporte y la celebración patria.

Paseo Matero: tradición, sabores y música frente al río

Uno de los ejes centrales del fin de semana será el Paseo Matero, que se desarrollará durante las cuatro jornadas frente a Plaza Le Petit Pisant.

La propuesta combinará gastronomía típica, emprendedores, artesanos, DJs y espectáculos musicales en vivo, consolidándose como un espacio de encuentro al aire libre con fuerte impronta regional.

Ubicado en una de las zonas más atractivas de la ciudad, junto al río, el paseo buscará reunir tradición, sabores y recreación.

Funcionará todos los días de 10 a 22 horas.

Sabores del Litoral y propuestas gastronómicas

La gastronomía tendrá un rol protagónico dentro de la agenda.

Una nueva edición de Sabores del Litoral se realizará en Sala Mayo, donde más de 50 emprendedores ofrecerán productos regionales y propuestas de patio gastronómico.

Además, se sumará Sabores de las Ferias, una iniciativa que incluirá almuerzos patrios, comidas típicas y degustaciones en espacios tradicionales como el Mercado Sud y la feria de Salta y Nogoyá.

La programación buscará poner en valor la identidad culinaria entrerriana y los productores locales.

Turismo y recorridos para redescubrir la ciudad

Durante el fin de semana largo también habrá propuestas pensadas para quienes quieran recorrer Paraná desde una mirada turística e histórica.

El Paraná Bus Turístico ofrecerá salidas especiales a beneficio de la Asociación MirarTea, mientras que los tradicionales recorridos pedestres “Descubrí Paraná” invitarán a vecinos y turistas a conocer el patrimonio histórico, urbano y paisajístico de la ciudad.

También se desarrollará el ciclo Pensar Paraná, una propuesta que combinará charlas y recorridas guiadas para profundizar en la historia local y en el rol que la ciudad tuvo como capital de la Confederación Argentina.

Deporte y actividades al aire libre

La agenda deportiva también tendrá presencia destacada.

El sábado se disputará una nueva fecha del Super Rugby Américas, en la sede Tortuguitas del Paraná Rowing Club, donde Capibaras enfrentará a Selknam de Chile.

En tanto, el domingo se realizará la Maratón Día del Ejército Argentino, con largada en la Costanera Baja.

Cultura, espectáculos y celebración patria

El fin de semana incluirá además una fuerte propuesta cultural.

Habrá espectáculos teatrales y musicales en el Teatro Municipal 3 de Febrero, entre ellos:

Tríada Suite

Destino San Javier

Gala Artística Patria, con música, danza y teatro

La celebración del 25 de Mayo tendrá un lugar central dentro de la programación.

El lunes se desarrollará el Acto Central y Desfile Cívico Militar, en la intersección de Almirante Brown e Islas del Ibicuy, conmemorando un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Una ciudad que apuesta al turismo y al encuentro

Con propuestas gratuitas y otras aranceladas, actividades culturales, recorridos urbanos, espacios gastronómicos y eventos deportivos, Paraná volverá a posicionarse como uno de los principales destinos de la región durante el fin de semana largo.

La combinación de historia, río, cultura, gastronomía y celebración patria ofrecerá una agenda diversa pensada para todos los públicos.