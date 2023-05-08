Cultura.- El Encuentro Nacional de Composición tendrá lugar en la ciudad de Paraná el 7, 8 y 9 de julio y contará con la presencia de destacadas artistas de la ciudad, la región y el país.. La propuesta es organizada por el Colectivo Compositoras Entre Ríos en coproducción con la Secretaría de Cultura de la Provincia cuenta con el apoyo de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de la Nación y la Municipalidad de Paraná.

Esta inicativa reunirá a artistas dedicados al trabajo de la creación musical en un ámbito de producción, formación y encuentro. Las sedes serán los centros culturales provinciales: Casa de la Cultura de Entre Ríos, La Vieja Usina y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER). Todas las actividades serán libres y gratuitas.

Encuentro nacional en marcha

El Colectivo Compositoras, que ya cuenta con más de cinco años de trabajo en Entre Ríos, se propusieron generar un encuentro nacional destinado a las personas que trabajan, investigan y abrevan en la composición. “Más allá de ser abierto a cualquier persona interesada, tenemos como eje transversal la composición de las mujeres y las disidencias, y la incidencia en ella de factores sociopolíticos y culturales de nuestra historia”, indican en el comunicado enviado a Paralelo 32.

Y agregan que “A partir del Encuentro también buscamos visibilizar la creación musical en el marco de la equidad de géneros; dar a conocer los plurales y peculiares estilos de composición para dar vuelo a mensajes y paisajes. Al mismo tiempo, queremos generar espacios para la profesionalización en el proceso de composición desde la diversidad de voces, temáticas y trayectos. Este Encuentro también está pensado para aquellos y aquellas que están dando sus primeros pasos en la creación. La invitación es a explorar y experimentar formas, dispositivos y tipos de producción”.

Propuestas

Durante tres jornadas se realizarán talleres de formación para trabajar alrededor de ejes como la voz, la melodía, la rítmica, la palabra, los contextos sociales, y su lugar en los procesos compositivos. Estarán a cargo de los talleres Flopa Suksdorf (Paraná); Sandra Corizzo (Rosario); Nora Sarmoria (Buenos Aires); Andrea Álvarez (Buenos Aires); Karen Pastrana (Buenos Aires); Agustina Schreider (Paraná) y Judith de León (Paraná).

Dos publicaciones serán presentadas; se trata de: Tanguito montielero. La música de mi pueblo de Marcia Müller (Paraná) y Acordeón con alma de chamamé (también de Müller en co-autoría con Juan Pedro Zubieta); y una charla sobre el adelanto de publicación que reúne partituras y músicas de las integrantes del Colectivo Compositoras Entre Ríos.

Otras de las instancias de SAVIA será el conversatorio sobre producción y gestión musical junto a las compositoras Lucy Patané (CABA) y Ana Suñé (Santa Fe) y un encuentro para debatir sobre la Ley de Cupo.

Como corolario de las dos primeras noches habrá recitales para compartir en vivo las obras de diferentes artistas entrerrianas, e invitadas. Marita Londra (entrerriana radicada en Córdoba); Lucy Patané (Buenos Aires) y Liliana Vitale (Buenos Aires) serán solo algunas de las artistas que nos deleitaran con sus músicas.

SAVIA está dirigido al público en general; será de acceso libre y gratuito.