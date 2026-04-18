La iniciativa, que se enmarca en la conmemoración del Día Internacional del Libro, tendrá como eje la promoción de la lectura a través de múltiples actividades distribuidas en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es fomentar el encuentro colectivo con las historias, incentivar el hábito lector y consolidar esta celebración como una festividad anual.

Entre las propuestas destacadas habrá rondas de lectura con la participación de Baúles Andariegos, la Biblioteca Popular y el grupo de narradoras orales Tramando. También se sumarán la Editorial de la Universidad de Entre Ríos (EDUNER), talleres de escritura a cargo de Kevin Jones, espacios de dibujo con Maxi Sanguinetti y propuestas de improvisación y rap junto a G. Fonk.

En esta edición, los y las estudiantes trabajarán bajo el lema “Paraná atrapa pasiones”, participando activamente no solo en la lectura, sino también en la escritura, juegos y dinámicas especialmente diseñadas para estimular la imaginación y la expresión.

Las actividades, destinadas a los niveles primario y secundario, se desarrollarán en turnos mañana y tarde, mientras que el viernes se sumará una propuesta especial en horario tarde-noche para las Escuelas Secundarias de Jóvenes y Adultos.

Cronograma de actividades

Los encuentros —para los estudiantes previamente inscriptos— se realizarán en distintos espacios de la ciudad:

Lunes por la mañana: Club Echagüe

Martes por la tarde: Parque Gazzano (en caso de lluvia, Club San Martín)

Miércoles por la tarde: Plaza Petit Pisant (en caso de lluvia, Sala Mayo)

Jueves por la mañana: Club Neuquén

Viernes por la tarde-noche: Centro Cultural Juan L. Ortiz

La organización cuenta con la participación de diversas áreas de la Municipalidad, entre ellas las subsecretarías de Deportes y Cultura, y la Dirección de Juventudes.

Con una agenda diversa e inclusiva, la Semana de la Lectura busca fortalecer el vínculo de la comunidad con los libros y abrir nuevos espacios para la creatividad, consolidando a Paraná como un punto de referencia cultural en la región.