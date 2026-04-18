Agenda
Paraná se prepara para la Semana de la Lectura “Rosa de Otoño” 2026
a ciudad de Paraná se alista para vivir una nueva edición de la Semana de la Lectura “Paraná, Rosa de Otoño” 2026, una propuesta cultural y educativa que durante cinco días reunirá a estudiantes en torno al libro, la narración y la creatividad.
La iniciativa, que se enmarca en la conmemoración del Día Internacional del Libro, tendrá como eje la promoción de la lectura a través de múltiples actividades distribuidas en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es fomentar el encuentro colectivo con las historias, incentivar el hábito lector y consolidar esta celebración como una festividad anual.
Entre las propuestas destacadas habrá rondas de lectura con la participación de Baúles Andariegos, la Biblioteca Popular y el grupo de narradoras orales Tramando. También se sumarán la Editorial de la Universidad de Entre Ríos (EDUNER), talleres de escritura a cargo de Kevin Jones, espacios de dibujo con Maxi Sanguinetti y propuestas de improvisación y rap junto a G. Fonk.
En esta edición, los y las estudiantes trabajarán bajo el lema “Paraná atrapa pasiones”, participando activamente no solo en la lectura, sino también en la escritura, juegos y dinámicas especialmente diseñadas para estimular la imaginación y la expresión.
Las actividades, destinadas a los niveles primario y secundario, se desarrollarán en turnos mañana y tarde, mientras que el viernes se sumará una propuesta especial en horario tarde-noche para las Escuelas Secundarias de Jóvenes y Adultos.
Cronograma de actividades
Los encuentros —para los estudiantes previamente inscriptos— se realizarán en distintos espacios de la ciudad:
- Lunes por la mañana: Club Echagüe
- Martes por la tarde: Parque Gazzano (en caso de lluvia, Club San Martín)
- Miércoles por la tarde: Plaza Petit Pisant (en caso de lluvia, Sala Mayo)
- Jueves por la mañana: Club Neuquén
- Viernes por la tarde-noche: Centro Cultural Juan L. Ortiz
La organización cuenta con la participación de diversas áreas de la Municipalidad, entre ellas las subsecretarías de Deportes y Cultura, y la Dirección de Juventudes.
Con una agenda diversa e inclusiva, la Semana de la Lectura busca fortalecer el vínculo de la comunidad con los libros y abrir nuevos espacios para la creatividad, consolidando a Paraná como un punto de referencia cultural en la región.