Del 26 al 28 de septiembre, la ciudad de Paraná será sede de la primera edición de la exposición “Paraná Tierra y Agua”, un evento que reunirá a empresas, emprendedores y público en general en torno a la pesca y las actividades al aire libre. La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Paraná, se desarrollará en Sala Mayo y sus inmediaciones.

Una ciudad que abraza la naturaleza

La propuesta busca consolidar a la capital entrerriana como un punto de encuentro para los amantes de la pesca, la náutica, el deporte y el contacto con la naturaleza.

“El evento forma parte de una agenda de políticas de promoción de la comercialización que impulsamos desde la gestión de Rosario Romero. Por primera vez se organiza una expo de pesca, náutica, deportes y recreación al aire libre, enfocada en disfrutar nuestro paisaje y recursos naturales de manera sostenible”, señaló el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

Empresas y expositores

La feria contará con la participación de reconocidas marcas y emprendedores, entre ellos: Boat Shop, Casas Rodantes Colonia, Club TCAP (Tiro con Arco), Outlet Arquería, González Motos, Sirirí, Camino al Río, Black Baley, El Carancho, Multibikes, Amazonas, La Nacha, Lito Pesca, Herrero Guggi y Herrero Rigab, entre otros.

Los asistentes podrán conocer lo último en equipamiento y tecnología para pesca, camping y actividades outdoor.

Patio gastronómico y espectáculos

La expo ofrecerá un patio gastronómico con variedad de comidas y bebidas: empanadas, pescados, carnes, papas, jugos naturales, cervezas y vinos. Además, cada jornada tendrá un plato especial:

Viernes : chupín (a cargo de la Escuela Técnica)

: chupín (a cargo de la Escuela Técnica) Sábado : chancho con pelo

: chancho con pelo Domingo: costillar a la estaca

La propuesta se completa con música en vivo, DJ y espectáculos artísticos.

Charlas y talleres

Durante los tres días se brindarán charlas temáticas y talleres prácticos sobre técnicas de RCP, campamentismo, pesca y actividades vinculadas al río.

Acceso y horarios

“Paraná Tierra y Agua” abrirá sus puertas de 10 a 22 horas durante todo el fin de semana. El evento se perfila como una oportunidad para descubrir nuevas experiencias, disfrutar de la gastronomía local y celebrar la identidad natural de la ciudad.