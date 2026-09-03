La ciudad de Paraná se prepara para recibir una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Pesca Variada con Devolución, que tendrá lugar el próximo 13 de septiembre y reunirá a pescadores de distintos puntos del país.

La competencia es organizada por el Club Náutico Paraná, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y el EMPATUR, y este martes tuvo su presentación oficial.

Para esta 10ª edición se espera la participación de más de 100 embarcaciones, cada una integrada por equipos de tres pescadores. Actualmente ya hay alrededor de 64 embarcaciones inscriptas y la expectativa de los organizadores es superar el centenar.

La propuesta combina pesca deportiva, actividad náutica, camaradería y turismo, con el río Paraná como uno de los principales atractivos de la jornada.

Una competencia que busca crecer como atractivo turístico

El subsecretario de Turismo de Paraná y presidente del EMPATUR, Agustín Claverzani, destacó el crecimiento que tuvo la fiesta durante la última década.

“Es una fiesta que viene creciendo desde hace diez años y que está bueno mirar hacia adelante, con el propósito de que se transforme cada vez más en un atractivo turístico de la región”, sostuvo.

El funcionario también remarcó que la actividad turística incluye mucho más que las propuestas tradicionales de ocio y descanso.

“El turismo no es solo ocio y esparcimiento. También son reuniones, congresos, foros, seminarios, eventos deportivos y cultura”, señaló.

En ese sentido, consideró que la fiesta representa una oportunidad para mostrar uno de los principales símbolos de identidad de la capital entrerriana: el río Paraná.

A qué hora comienza la competencia

La jornada deportiva comenzará a las 8, con la largada de las embarcaciones.

La competencia se extenderá hasta las 14, momento previsto para el almuerzo y la posterior entrega de premios.

Desde el Club Náutico Paraná invitaron a pescadores y barras pesqueras de diferentes lugares a sumarse a esta edición.

Infraestructura para recibir a pescadores de todo el país

El presidente de la Subcomisión de Pesca del Club Náutico Paraná, Miguel Abud, destacó la importancia que alcanzó el certamen, que fue declarado de interés nacional y cuenta con el reconocimiento como Fiesta Provincial de la Pesca Variada.

A su vez, Marcelo González, integrante de la comisión del Club, resaltó el trabajo de la institución para recibir a participantes provenientes de distintos puntos del país.

El predio cuenta con servicios e infraestructura para los pescadores, entre ellos alojamiento, rampa para embarcaciones y espacios de encuentro.

“Es una de las actividades prioritarias de nuestra agenda porque podemos recibir a pescadores de distintos lugares y fomentar también el deporte náutico”, señaló González.

Pesca con devolución y cuidado del río

Uno de los aspectos centrales de la competencia será la modalidad de pesca con devolución, una práctica orientada a preservar el recurso y permitir la continuidad de la actividad.

Emir Chemes, también integrante de la comisión del Club Náutico Paraná, destacó la importancia de promover una cultura de cuidado del río y transmitir estos valores a las nuevas generaciones.

La modalidad busca que el encuentro deportivo pueda desarrollarse sin perder de vista la necesidad de preservar el recurso pesquero y el ambiente del río Paraná.

Una fiesta que une deporte, turismo y naturaleza

Con una década de trayectoria, la Fiesta Provincial de la Pesca Variada con Devolución se prepara para una nueva edición en Paraná.

La convocatoria vuelve a poner en el centro al río Paraná como escenario deportivo, turístico y natural, mientras la ciudad busca consolidar este tipo de eventos como parte de su calendario de actividades y como una oportunidad para recibir visitantes de otras localidades y provincias.