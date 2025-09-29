El Gobierno de Entre Ríos anunció la realización del Festival Mirador TEC, un encuentro que unirá música, arte, innovación y sabores el próximo jueves 3 de octubre desde las 18 en el parque Patito Sirirí de Paraná. La propuesta será con entrada libre y gratuita, ofreciendo una experiencia 360 al aire libre donde se combinarán conciertos en vivo, video mapping, performances artísticas y propuestas gastronómicas.

El evento es organizado junto al Mirador TEC, con el apoyo del Iapser Seguros, la Secretaría de Cultura y la Dirección de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos. Además, cuenta con la participación de Tierra Bomba y Paraná Come, en una articulación público-privada que refuerza la identidad innovadora del festival.

Música, tecnología y raíces

El escenario Tierra Bomba será el corazón del encuentro con una programación que invita a recorrer distintos paisajes musicales: desde los sonidos digitales y contemporáneos de la música electrónica, pasando por el funk, disco y soul retro de los 70, hasta llegar al pulso humano y colectivo de las raíces latinoamericanas. Una experiencia donde lo ancestral dialoga con lo digital.

Programación confirmada

19.00: El Combo Mutante

El Combo Mutante 20.30: Video mapping, performance y site specific

Video mapping, performance y site specific 21.00: Las Modas

Las Modas 21.45: DJ Nicolás Negrete

DJ Nicolás Negrete 22.15: Factor Fun

Factor Fun 23.00: DJ Nicolás Negrete & Performance Mergulhar y Gogo Dance

Las intervenciones artísticas de Performance & Site Specific estarán dirigidas por @PacaSideral, con la participación de PlayflowPerformace como artistas invitadas.

Un mirador hacia el futuro

El Festival acompaña la apertura del Mirador TEC, un edificio sostenible que busca consolidarse como espacio de innovación tecnológica y participación ciudadana, impulsando la economía del conocimiento y la economía naranja en la provincia.

En articulación con La Vieja Usina, el Mirador TEC Inmersivo, el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos y el Centro Provincial de Convenciones, se conforma un polo cultural y tecnológico único en la región. Con una vista privilegiada al río Paraná, el espacio invita a ser habitado creativamente, integrando lo humano y lo digital en un mismo horizonte.