La Municipalidad de Paraná asumirá la finalización del Acceso Este, una obra clave para la conectividad de la capital entrerriana que había quedado paralizada en 2023 con un 76 % de avance. El anuncio se realizó este miércoles en la intersección de Circunvalación y Miguel David, donde la intendenta Rosario Romero y el gobernador Rogelio Frigerio comunicaron la firma de un convenio con Vialidad Nacional y el Gobierno de Entre Ríos.

El acuerdo establece que el Municipio financiará con recursos propios la culminación de la obra vial, mientras que la Provincia de Entre Ríos ejecutará la iluminación y Vialidad Nacional aportará la señalización vertical y las barandas de seguridad.

Distribución de aportes

La intendenta Romero recordó que el año pasado había solicitado que Nación, Provincia y Municipio compartieran en partes iguales el financiamiento, pero finalmente se definió que la Municipalidad aportará el 90 % del costo total, la Provincia el 8 % (correspondiente a la iluminación) y la Nación el 2 % (señalización).

“Habíamos pedido aportar un tercio cada Estado, pero es un esfuerzo que nos permitirá concretar una obra estratégica para Paraná”, señaló Romero. Y agregó: “Es una obra largamente esperada que va a mejorar la seguridad vial, agilizar el tránsito y potenciar el desarrollo económico de Paraná y de toda el área metropolitana. Vamos a retomar los trabajos por etapas y habilitar tramos priorizando la seguridad, la integración urbana y el ordenamiento vial”.

Por su parte, el gobernador Frigerio destacó: “Es una obra fundamental para Paraná y para toda la provincia. Es el acceso a la capital y merece estar a la altura de su importancia. Esta obra no puede esperar, decidimos encararla y hacerla en conjunto”.

Detalles de la intervención

El proyecto abarca el tramo comprendido entre el arroyo Saucesito y avenida Almafuerte. El plan de tareas incluye:

Finalización de calzada y terraplén.

Recuperación de taludes.

Conexión con calles urbanas.

Alumbrado, semaforización y señalización.

Instalación de estructuras de seguridad vial.

Adecuación de desagües pluviales.

En una primera etapa se trabajará entre calle Hernandarias y avenida Almafuerte, además de la intersección con Miguel David, por la necesidad de compatibilizar con el tránsito actual.

Inversión prevista

La obra demandará una inversión estimada de 6.000 millones de pesos, que serán afrontados con recursos municipales y ejecutados de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

Romero concluyó: “Este acuerdo es un paso fundamental para avanzar en una obra estratégica para Paraná que estaba paralizada y que impacta directamente en la vida de la gente, mejorando la circulación y generando más oportunidades para la capital de la provincia”.