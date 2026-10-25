Paraná fue sede, el jueves 22 y viernes 23 de octubre, de dos encuentros que pusieron en agenda el potencial del turismo del vino y las oportunidades de crecimiento para las regiones vitivinícolas emergentes. Las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino y el Primer Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía reunieron a 600 inscriptos, autoridades, productores y especialistas de distintos puntos del país.

La convocatoria incluyó la participación de 27 bodegas, que ofrecieron degustaciones y compartieron sus propuestas con el público. También se desarrollaron paneles especializados y visitas técnicas a establecimientos de Entre Ríos, en un espacio orientado al intercambio de experiencias y la generación de nuevas oportunidades para el sector.

Entre Ríos busca fortalecer el turismo del vino

El presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, destacó la convocatoria y la elección de la provincia como sede de las jornadas.

“Este evento es la consecuencia de un trabajo constante que viene haciendo la provincia como productora vitivinícola y en el desarrollo del enoturismo”, afirmó.

El funcionario valoró la participación de las bodegas entrerrianas y el intercambio de conocimientos sobre la actividad productiva y su potencial turístico.

La agenda reunió experiencias de Entre Ríos, Salta, La Rioja, Chubut, Neuquén, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Río Negro. Los participantes abordaron temas como la gestión de los destinos, la sostenibilidad, la comercialización y la integración entre vino, gastronomía y turismo.

Bodegas, gastronomía y experiencias para los visitantes

Uno de los ejes del encuentro fue la posibilidad de transformar la producción vitivinícola en una propuesta turística más amplia, capaz de sumar actividades y experiencias para quienes visitan cada región.

Satto explicó que el desarrollo del enoturismo requiere coordinación entre distintos sectores, para que las bodegas puedan integrarse con otras alternativas disponibles en cada destino.

“Los participantes pudieron visualizar cómo una bodega o un producto como el vino puede convertirse en un destino a partir de agregar valor con el esquema de gobernanza que propone nuestra provincia, esto es la cooperación y el trabajo conjunto con otras actividades como la gastronomía, el termalismo, las fiestas populares”, señaló.

La propuesta busca que la experiencia del visitante no se limite a conocer o degustar un vino, sino que incluya también la gastronomía, los paisajes, las tradiciones y otras actividades que forman parte de la identidad local.

Degustaciones y productos regionales

La Galería del Vino y los Sabores fue otro de los espacios destacados de la programación. Allí, el público pudo conocer etiquetas de distintas regiones del país, disfrutar de propuestas gastronómicas y cocina en vivo, además de música y productos regionales.

Con 27 bodegas participantes, la actividad permitió acercar a productores y visitantes y mostrar la diversidad de experiencias que ofrece el turismo vinculado al vino.

Las visitas técnicas a bodegas entrerrianas completaron la agenda con recorridos por establecimientos y espacios de intercambio sobre producción y comercialización turística.

En ese contexto, Satto señaló que, aunque el consumo de vino en litros disminuyó respecto de los niveles históricos, el enoturismo continúa desarrollándose.

“Hay un número interesante que indica que se consume menos vino que el histórico en cuanto a cantidad de litros, pero cada vez hay más desarrollo del enoturismo porque la gente se convoca a tomar el vino en origen”, expresó.

Trabajo conjunto para impulsar el sector

Las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino fueron organizadas por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, el Gobierno de Entre Ríos y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).

Por su parte, el Primer Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía contó con la participación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la empresa local Costanera 241.

La convocatoria dejó en evidencia el interés por fortalecer la articulación entre bodegas, gastronomía y destinos turísticos, una estrategia que busca ampliar las experiencias disponibles para los visitantes y generar nuevas oportunidades para las economías regionales.