Paraná es escenario este fin de semana de la primera edición de Expo Logística, un evento que busca consolidar a la capital entrerriana como un punto estratégico para el desarrollo de actividades vinculadas al transporte, la distribución, el almacenamiento y el comercio exterior.

La propuesta, organizada de manera conjunta entre el sector privado y la Municipalidad de Paraná, se desarrolla del 29 al 31 de mayo en la Sala Mayo y reúne a empresas, profesionales, instituciones educativas y especialistas del sector.

Además de una muestra comercial con stands y exhibiciones tecnológicas, la exposición ofrece una amplia agenda de capacitaciones orientadas a la actualización profesional y al intercambio de experiencias.

Un sector clave para la producción

La logística se ha convertido en una actividad central para el funcionamiento de las cadenas productivas y comerciales, especialmente en una región con fuerte perfil agroindustrial como Entre Ríos.

En ese contexto, los organizadores destacaron que la exposición apunta a generar un espacio de encuentro para debatir desafíos actuales, compartir herramientas de gestión y conocer las últimas innovaciones aplicadas al sector.

Danilo Gómez, coordinador general de Nuevo Milenio y uno de los impulsores de la iniciativa, valoró el acompañamiento institucional que permitió concretar la actividad y destacó la participación de especialistas encargados de brindar las distintas capacitaciones.

Por su parte, el subsecretario de Producción de Paraná, Oscar Bustamante, consideró que el evento representa una oportunidad para fortalecer el perfil productivo de la ciudad y promover nuevos vínculos entre empresas e instituciones.

Capacitación e innovación

La programación incluye conferencias y talleres sobre análisis de costos logísticos, comercio exterior, seguridad vial, gestión empresarial, inteligencia artificial aplicada al agro y la logística, digitalización de procesos y sistemas de trazabilidad.

Entre los disertantes figuran especialistas vinculados al transporte y la economía, representantes de instituciones académicas y profesionales que abordarán distintas herramientas para mejorar la eficiencia operativa de empresas y organizaciones.

Uno de los espacios destacados es el ciclo de capacitación desarrollado junto a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), orientado a la gestión y optimización de procesos en pequeñas y medianas empresas.

Networking y exposición abierta

Además de las actividades académicas, Expo Logística ofrece un ámbito para la generación de contactos comerciales y el intercambio entre actores del sector.

La jornada de cierre prevé un espacio de networking acompañado por un recorrido por los stands, donde se exhiben vehículos, equipamiento y soluciones tecnológicas vinculadas a la actividad logística.

Mientras que las capacitaciones son aranceladas y cuentan con certificación, el acceso a la muestra comercial es libre y gratuito para el público interesado.

La iniciativa busca instalar en la agenda regional temas vinculados a la innovación, la competitividad y la transformación tecnológica de un sector que desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico y productivo de Entre Ríos.