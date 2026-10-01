La ciudad de Paraná es escenario de la Semana del Conocimiento, una propuesta que comenzó este miércoles en MiradorTec y que durante tres jornadas reunirá a distintos actores vinculados con la economía del conocimiento y el desarrollo tecnológico.

El encuentro convoca a empresas tecnológicas, pymes, emprendedores, instituciones educativas, organismos públicos y jóvenes interesados en el sector digital, con el objetivo de generar vínculos y acercar soluciones tecnológicas al entramado productivo entrerriano.

La apertura estuvo encabezada por el ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos y presidente de la Fundación MiradorTec, Fabián Boleas; el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gaiza; el director de MiradorTec, Carlos Palloti; y el presidente del Polo Tecnológico del Paraná, Darío Spector.

Tecnología aplicada a la producción

Durante la apertura, Boleas señaló que la Semana del Conocimiento busca reunir en un mismo espacio a empresas, emprendedores, instituciones educativas y organismos estatales.

"La Semana del Conocimiento es una oportunidad concreta para vincular a todos los actores de la economía del conocimiento", sostuvo.

El funcionario remarcó además que el desarrollo tecnológico no debe ser considerado como una actividad aislada, sino como una herramienta que puede aplicarse a distintos sectores de la economía.

"El desarrollo tecnológico no es un sector aislado, sino una herramienta para que toda la economía entrerriana gane en productividad y competitividad", afirmó.

Una herramienta para financiar empresas tecnológicas

Uno de los temas destacados durante la jornada fue el convenio entre la Bolsa de Comercio de Entre Ríos y MiradorTec, anunciado días atrás por el gobernador.

Según explicó Boleas, la iniciativa apunta a generar mecanismos para que el ahorro de los entrerrianos pueda canalizarse hacia empresas de la provincia, con especial atención en proyectos vinculados con la tecnología y la economía del conocimiento.

"Estamos ante dos hitos importantes: el aniversario de un espacio que muestra la importancia del sector para la Provincia y una herramienta que permite financiar su crecimiento", sostuvo.

Desde MiradorTec señalaron que trabajarán en la identificación y desarrollo de proyectos que puedan acceder a financiamiento.

Palloti explicó que el objetivo es que quienes quieran invertir puedan encontrar empresas tecnológicas entrerrianas con posibilidades de crecimiento.

Vincular tecnología y empresas

Palloti definió a la Semana del Conocimiento como un espacio de encuentro entre emprendedores, empresas y potenciales clientes.

"Hoy por hoy el mundo se tecnificó y todas las empresas necesitan mejorar su calidad, su productividad", expresó.

En ese sentido, destacó la participación de especialistas y las actividades vinculadas con inteligencia artificial, además de las instancias destinadas a mostrar soluciones tecnológicas que pueden aplicarse a diferentes actividades económicas.

Mostrar la oferta tecnológica entrerriana

Por su parte, Darío Spector destacó que la realización de la Semana del Conocimiento era un objetivo que el sector venía impulsando.

"Es un anhelo para nosotros poder realizarlo", señaló.

El presidente del Polo Tecnológico del Paraná explicó que uno de los objetivos es vincular a las empresas de la economía tradicional con las empresas de la economía del conocimiento, mostrando las capacidades tecnológicas disponibles en la región.

También consideró que el nuevo mecanismo de inversión representa una herramienta para el crecimiento de las empresas tecnológicas.

"Es muy importante para lo que es inversiones en empresas tecnológicas", afirmó.

Tres días de actividades

La Semana del Conocimiento continuará durante tres días en MiradorTec, con actividades destinadas a empresas, emprendedores, estudiantes y otros actores vinculados con la tecnología y la innovación.

La propuesta busca generar un espacio para conocer proyectos, establecer vínculos comerciales y mostrar herramientas que pueden contribuir a mejorar procesos productivos.

De la apertura también participaron la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata; el senador provincial Rafael Cavagna; el presidente de la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, Fabián Balla, y representantes de instituciones y organizaciones vinculadas con el sector tecnológico.