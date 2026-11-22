Paraná volverá a ser sede de uno de los principales acontecimientos del rugby argentino. El 28 y 29 de noviembre se disputará la 42ª edición masculina y la 10ª femenina del Seven de la República 2026, con la participación de alrededor de 700 deportistas de 24 uniones de rugby de distintos puntos del país.

La presentación del certamen contó con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello.

Durante el encuentro, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó la trayectoria del torneo y su arraigo en la cultura deportiva de Paraná y la provincia. También remarcó el nivel competitivo de la disciplina en Argentina y la presencia de jugadores destacados en una competencia que forma parte del calendario nacional.

Uranga hizo referencia, además, al presente internacional del rugby argentino, con resultados relevantes en el circuito mundial y en competencias olímpicas, y consideró que el Seven representa una oportunidad para que el público local pueda acercarse a figuras de primer nivel.

Dos escenarios para la competencia

Los partidos se disputarán en dos escenarios tradicionales del rugby paranaense: El Plumazo, del Club Atlético Estudiantes, y La Tortuguita, del Paraná Rowing Club.

La organización está a cargo de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) y la Unión Argentina de Rugby (UAR). Durante las dos jornadas, el acceso será libre y gratuito.

En la presentación participaron también el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Juan Arbitelli; el subsecretario de Turismo municipal, Agustín Clavenzani; el presidente de la UER, Martín Cipriani; el vicepresidente de la entidad, Juan Rosas Paz; y el vocal suplente de la UAR, José Fauez.

Los seleccionados entrerrianos estuvieron representados por Joaquín Maiztegui y Tomás Sigura, del equipo masculino, y Abigail Rivero y Angie Montaña, del femenino.

Con más de cuatro décadas de historia, el Seven de la República volverá a reunir en Paraná a delegaciones de todo el país y a consolidar a Entre Ríos como sede de competencias deportivas de alcance nacional.