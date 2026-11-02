Paraná fue sede de una nueva edición del Torneo Internacional de Clubes de Maxibásquet Suricatas, que convocó a unas 1.350 personas provenientes de diferentes provincias argentinas y de países de Latinoamérica.

Durante el encuentro, los participantes combinaron las jornadas de competencia con actividades recreativas y recorridos por distintos atractivos de la ciudad, entre ellos la costanera y el bus turístico.

El subsecretario de Deportes de Paraná, Juan Arbitelli, destacó la continuidad del torneo y su convocatoria. “Ya es un clásico del fin de año. Esta gran convocatoria demuestra que Paraná es uno de los 10 destinos del turismo deportivo más importantes de nuestro país”, expresó.

También valoró el acompañamiento del Estado municipal y la articulación entre los sectores público y privado para impulsar el desarrollo del turismo deportivo.

Impacto turístico y deportivo

Por su parte, el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani, señaló que la llegada de las delegaciones generó movimiento en distintos sectores de la economía local.

“Hubo 1.350 personas que llegaron a la ciudad desde distintos puntos del país y de países de Latinoamérica. Permitió que los visitantes puedan hacer turismo, realicen compras, viajen en el bus turístico, disfrutando de la costanera”, indicó.

Además, sostuvo que el municipio y las entidades que integran el Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur) buscan aprovechar este tipo de encuentros para atraer nuevos visitantes.

Iris Costa, integrante de Maxibásquet Suricatas, destacó la trayectoria de la competencia, que lleva 26 años de realización. Según señaló, el torneo adquirió relevancia tanto deportiva como cultural por la participación de delegaciones que llegan para competir y conocer la ciudad.

El básquet como punto de encuentro

Entre los equipos participantes, Triple 20 se consagró campeón en la categoría +60.

Sonia Schroeder, integrante del conjunto ganador, valoró la experiencia y la posibilidad de regresar a Paraná. “El básquet une. Paraná es hermoso, siempre venimos y la pasamos muy bien”, expresó.