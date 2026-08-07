La ciudad de Paraná será escenario este fin de semana de la segunda edición de "Orquídeas en el Río", una exposición que reunirá a productores, coleccionistas y amantes de estas plantas en un espacio pensado para difundir su cultivo y promover la conservación de las especies nativas.

La muestra se desarrollará en Sala Mayo, de 11 a 19, con entrada libre y gratuita, y es organizada por la Asociación Orquideófila Santafesina junto a la Municipalidad de Paraná.

Más de 150 orquídeas en exhibición

El evento contará con la participación de más de 20 expositores locales y cuatro viveristas especializados provenientes de Paraná, Concordia, Santa Fe y Córdoba.

Los visitantes podrán recorrer una exposición integrada por más de 150 plantas, conocer distintas variedades de orquídeas y adquirir ejemplares directamente de los viveros participantes.

La propuesta incluirá además un sorteo de plantas, espacios de asesoramiento y actividades destinadas tanto a quienes ya cultivan orquídeas como a quienes desean iniciarse en esta práctica.

Charlas para aprender sobre su cultivo

Como parte de la programación, especialistas brindarán dos capacitaciones abiertas al público.

El sábado a las 16 se ofrecerá una charla sobre el cultivo de dendrobiums, mientras que el domingo, en el mismo horario, el eje estará puesto en el manejo y cuidado de las phalaenopsis, dos de los géneros más populares entre los aficionados.

Los organizadores destacaron que uno de los objetivos de la muestra es demostrar que el cultivo de orquídeas resulta viable en la región litoral y fomentar prácticas responsables que contribuyan a preservar las especies autóctonas, algunas de ellas amenazadas por la pérdida de su hábitat natural.

Un impulso para la producción y el turismo

Desde el municipio resaltaron que la exposición también representa una oportunidad para fortalecer la floricultura regional, al visibilizar el trabajo de viveristas, productores y emprendedores vinculados al sector.

El subsecretario de Producción de Paraná, Oscar Bustamante, señaló que la iniciativa busca acercar el trabajo de los productores al público y, al mismo tiempo, ofrecer una propuesta recreativa para vecinos y turistas.

La realización del evento también genera movimiento en actividades vinculadas a la hotelería, la gastronomía y el comercio, ya que convoca a visitantes de distintos puntos de Entre Ríos y de provincias vecinas.

Naturaleza, bienestar y conservación

Además de su valor ornamental, la muestra promueve el cultivo hogareño de orquídeas como una actividad recreativa que favorece el bienestar emocional, una práctica que sus impulsores denominan "orquideoterapia".

La propuesta también invita a reflexionar sobre la importancia de conservar el patrimonio natural del litoral, destacando el vínculo entre las orquídeas nativas y el paisaje del río Paraná, uno de los principales emblemas ambientales de la región.