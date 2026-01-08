La ciudad de Paraná lanzó una amplia agenda de verano con propuestas recreativas, culturales, deportivas, turísticas y gastronómicas pensadas para todas las edades. Bajo el nombre Hola Paraná, la iniciativa se desarrollará durante los meses de enero y febrero, de lunes a lunes, en distintos puntos de la ciudad y, en su mayoría, con entrada libre y gratuita.

La propuesta busca consolidar a Paraná como un destino atractivo para quienes la visitan durante la temporada estival, pero también como un espacio cotidiano de disfrute para vecinos y vecinas, promoviendo el encuentro, la cultura y el uso de los espacios públicos.

“La agenda es familiar, es para amantes del rock, del reggaetón, del folclore, de la milonga. Hay actividades para bailar, cantar y también para encontrarse con el arte en tiempos complejos”, expresó el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, al presentar el cronograma de actividades.

En ese marco, parques, plazas, la costanera, anfiteatros, centros culturales y distintos barrios de la ciudad se transformarán en escenarios abiertos para el encuentro. A esto se suma la recuperación y puesta en valor de los espacios vinculados al río, con los balnearios de Bajada Grande, Municipal y Thompson, este último habilitado nuevamente este año luego de mucho tiempo, permitiendo volver a disfrutar del agua y la playa en plena ciudad.

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, adelantó algunos de los primeros eventos que integran la agenda: “Hoy y mañana arrancamos con el Premate en el Teatro 3 de Febrero; el jueves Arte Joven en el Juanele; el viernes el Festival Popular en el Parque Lineal Sur con el concurso de cebadores de mate; y el sábado el ciclo Música en el Anfiteatro con un Especial Cumbia”.

Por su parte, la directora del Teatro 3 de Febrero, Francisca D’Agostino, explicó que el Certamen Premate definirá a los artistas que integrarán la grilla del escenario mayor de la Fiesta del Mate. “Este martes comienza la sede Paraná con rock, pop y danzas; mañana siguen folklore, tango, cumbia y tropical, desde las 19 y con entrada libre y gratuita”, detalló.

La agenda de verano también incluye colonias de vacaciones, cine al aire libre, peñas, festivales, ferias de emprendedores, recorridos turísticos guiados, propuestas literarias y artísticas, además de múltiples actividades deportivas. Entre los eventos destacados se encuentra la Fiesta de la Playa, que celebra el histórico vínculo de la ciudad con el río.

Además, se suman experiencias vinculadas al patrimonio natural y cultural, como visitas al Islote Curupí, walking tours por el casco histórico, el Bus Turístico y recorridos por espacios emblemáticos de la capital entrerriana, ampliando las opciones para quienes eligen Paraná como destino o lugar de encuentro durante el verano.