La Municipalidad de Paraná invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una variada agenda de actividades para este fin de semana, que combina cultura, deporte, naturaleza y sabores locales. La programación, que se extenderá desde el viernes 26 al domingo 28 de septiembre, reúne propuestas organizadas o apoyadas por el municipio en distintos puntos de la ciudad.

Entre los eventos destacados se encuentra la 1ª Expo de Pesca y Outdoors: Paraná, Tierra & Agua, que abrirá sus puertas de 10 a 22 horas durante los tres días. La muestra promete ser un punto de encuentro para los amantes de la pesca y las actividades al aire libre, fusionando deporte y naturaleza.

Sábado: Paseo Matero

Desde el sábado y hasta el lunes, entre las 10 y las 19, se llevará adelante el ya tradicional Paseo Matero, en calle Nicaragua frente a Plaza Petit Pisant. La propuesta reunirá a emprendedores locales con una variada oferta de productos y opciones gastronómicas para toda la familia.

Domingo: agenda cargada

El domingo la ciudad ofrecerá múltiples alternativas. Entre las 10 y las 16 se podrá recorrer la Feria Periurbana en el Parque Botánico Leandro N. Alem, donde productores locales presentarán verduras frescas, emprendimientos y delicias regionales.

A las 17 tendrá lugar la caminata “Cada latido cuenta”, una actividad de concientización sobre la salud cardiovascular organizada por la Federación Argentina de Cardiología y acompañada por la Municipalidad. La convocatoria es en el Monumento al Policía, en Costanera Baja, con un recorrido de 3 kilómetros.

En paralelo, entre las 15 y las 18, se desarrollará el ciclo “Ritmos Argentinos” en la Plaza de las Colectividades, con música en vivo, feria de emprendedores y propuestas gastronómicas. Actuarán la Asociación Litoraleña de Blues, María Cuevas, Martín Cuentos y Canciones, Nikel, el Taller Municipal de Danzas Litoraleñas de Bovril y DJ Negrete. El evento cuenta con la colaboración de la Secretaría de Cultura de la Nación, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el municipio.

Además, la ciudad será escenario de la exhibición de autos clásicos “Distinguished Gentleman Drive”, que se realizará desde las 8:30 en el Monumento al General Urquiza. La actividad convoca a propietarios de vehículos originales con más de 40 años de antigüedad y busca visibilizar la importancia de la prevención del cáncer de próstata y la salud mental masculina.