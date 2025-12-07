La Municipalidad de Paraná presentó oficialmente las 77 unidades 0 km que conforman la flota del Nuevo Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros, a cargo de la empresa San José S.A.. Los colectivos, que comenzarán a funcionar este domingo con nuevos recorridos, representan un paso clave en la modernización del servicio y la mejora de la movilidad en la ciudad.

La presentación se realizó en el centro operativo de la empresa, encabezada por la intendenta Rosario Romero, el gerente general de San José, Hugo Ruiz, y el viceintendente David Cáceres. Integrantes de la Mesa de Diálogo Interreligioso llevaron a cabo una bendición de las unidades, pidiendo por un servicio seguro y eficiente para usuarios y trabajadores.

“Los paranaenses nos merecemos un servicio de transporte de calidad”

Durante el acto, la intendenta Romero destacó el esfuerzo conjunto que permitió concretar la renovación de la flota:

“La ciudad mejorará con la vuelta del transporte masivo, recuperando un colectivo de calidad. Esto se hizo con esfuerzo de la ciudad”, expresó. Agradeció además “a los equipos municipales, a los concejales y a los vecinos que aportaron para llegar a este momento”.

Romero remarcó que esta transformación es resultado del nuevo marco regulatorio y el proceso licitatorio impulsado por el Municipio: “Es muy importante que todos cuidemos cada una de las unidades. Las ciudades más modernas del mundo priorizan el transporte masivo y financian servicios de calidad”.

Apuestas y desafíos del nuevo sistema

El gerente general de San José, Hugo Ruiz, celebró el inicio de esta nueva etapa:

“Es un día especial. El desafío más fuerte es ser confiables y estar cuando el cliente lo necesita”.

El viceintendente David Cáceres subrayó el rol del Concejo Deliberante en la elaboración del pliego: “Los usuarios necesitaban un nuevo servicio y se trabajó con todos los sectores. Se hizo todo para que los vecinos decidan volver al colectivo”.

En tanto, el jefe de Gabinete, Santiago Halle, señaló que la confianza será clave: “Se recupera con comodidad, confort, nuevas unidades y una aplicación moderna que acompañará al sistema”.

Voces de la comunidad

El exintendente Adán Bahl valoró el avance del nuevo servicio:

“Esto va a funcionar muy bien. El transporte público es lo más barato y eficiente en todo el mundo”.

También tomó la palabra Melisa, una de las cinco conductoras mujeres que se suman a la empresa:

“Es un orgullo enorme. Es un incentivo para muchas mujeres: sí se puede”.

Desde las vecinales, Clelia Zapata, presidenta de Artigas, celebró la renovación:

“Estamos muy contentas con este cambio. Es un comienzo nuevo y genera muchas expectativas”.

Características del nuevo sistema de transporte

El servicio presentado incorpora mejoras tecnológicas y operativas orientadas a modernizar la experiencia del usuario:

Flota 0 km completamente renovada

Buses equipados con aire acondicionado , rampas para personas con discapacidad y sistemas GPS .

, y . Motores de bajo impacto ambiental, con un 20% de unidades propulsadas a GNC .

. Vehículos de mayor confort y accesibilidad.

Nuevos medios de pago

Tarjeta SUBE

Tarjetas de la empresa

Códigos QR

Billeteras digitales

Tecnología aplicada al servicio

Seguimiento de unidades en tiempo real

Información actualizada sobre recorridos y horarios

Canales de atención más ágiles y modernos

APP “Arriba Paraná”

La nueva aplicación oficial —disponible en celulares y en versión web— permitirá:

Consultar paradas, frecuencias y recorridos

Ver las unidades en tiempo real mediante geolocalización

Acceder a servicios de atención al usuario

Un modelo de transporte renovado y participativo

Con la adjudicación de la licitación y la entrada en vigencia del nuevo sistema, Paraná inicia una etapa definida por la sustentabilidad, la innovación tecnológica y la participación ciudadana. El proceso incluyó audiencias públicas, reuniones con vecinales y recepción de propuestas, metodología que continuará en la fase de implementación.

La Municipalidad destacó que este es un nuevo modelo de transporte que prioriza al usuario, la calidad del servicio y el ordenamiento integral de la movilidad urbana.