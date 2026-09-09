Este jueves 10 de septiembre, el Ministerio Público de la Defensa (MPD) presentará en Paraná el Dispositivo de Referentes de Cuidado y Acompañamiento de Niños, Niñas y Adolescentes sin Cuidados Parentales, una iniciativa destinada a acompañar a chicos y adolescentes que se encuentran alojados en residencias socioeducativas.

La jornada será a las 14, en el Aula 21 de la Escuela Normal “José María Torres”, en el marco de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

La actividad será gratuita, abierta a todo público y contará con entrega de certificados. También se podrá seguir mediante una transmisión por YouTube.

Una propuesta para acompañar proyectos de vida

El dispositivo busca incorporar personas adultas que puedan convertirse en referentes de cuidado y acompañamiento para niños, niñas y adolescentes cuya situación haya sido encuadrada como Fortalecimiento del Proyecto Autónomo de Vida (FPAV).

Según se explicó, se trata de situaciones en las que, a priori, los chicos permanecerán institucionalizados hasta alcanzar la mayoría de edad.

El objetivo es que puedan contar con una figura adulta que los acompañe en distintos aspectos de su vida cotidiana y contribuya al desarrollo de su autonomía y proyecto de vida.

Qué tareas puede realizar un referente

El acompañamiento puede abarcar diferentes actividades y necesidades de cada niño o adolescente.

Entre otras posibilidades, un referente puede:

acompañar actividades escolares;

compartir actividades recreativas;

brindar apoyo en diferentes aspectos de la vida cotidiana;

acompañar a tratamientos de salud.

La propuesta busca generar un vínculo sostenido con una persona adulta por fuera de la dinámica institucional, de acuerdo con las necesidades y características de cada caso.

Cómo convertirse en Referente de Cuidado y Acompañamiento

El Ministerio Público de la Defensa, en articulación con el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), desarrolla espacios de capacitación destinados a las personas interesadas en convertirse en referentes.

Luego de la inscripción, se realiza una evaluación de los postulantes mediante un equipo interdisciplinario. El proceso continúa con el acompañamiento de la vinculación entre la persona adulta y el niño, niña o adolescente.

El primer paso para quienes quieran postularse como referentes es completar el formulario de inscripción:

Formulario de inscripción para Referentes de Cuidado y Acompañamiento

Cómo participar de la presentación en Paraná

La jornada de presentación se realizará este jueves 10 de septiembre a las 14, en el Aula 21 de la Escuela Normal “José María Torres” de Paraná.

La participación es gratuita y abierta a toda la comunidad, con entrega de certificados.

Para asistir es necesario completar previamente el formulario:

Inscripción a la jornada de presentación