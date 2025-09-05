Este sábado, de 15 a 19 horas, la renovada Plaza Carbó de Paraná será escenario de la cuarta edición de la feria Papel y Tijera, un espacio dedicado a ilustradores y diseñadores gráficos de la región. La entrada es libre y gratuita y habrá, además, recolección de alimentos no perecederos destinados al Centro Comunitario Toma Nueva.

Más de 50 artistas en acción

En esta edición, la feria reunirá a más de 50 artistas y diseñadores independientes, quienes exhibirán una amplia variedad de producciones gráficas y objetos de diseño, incluyendo ilustraciones, stickers, pósters, fanzines, objetos de papelería, cerámica artesanal y más.

El evento, que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Paraná, incluirá también una agenda de actividades abiertas para todo el público.

Actividades destacadas

Entre las propuestas:

Retratos al paso con Elena Borzzata, de 16 a 18.

con Elena Borzzata, de 16 a 18. Pintura en vivo con Cecilia Gallardo, quien trabajará un lienzo frente al público.

con Cecilia Gallardo, quien trabajará un lienzo frente al público. Taller de fanzines , de 16 a 17:30 (con inscripción previa).

, de 16 a 17:30 (con inscripción previa). Taller de collage creativo para infancias , de 16 a 17 (con inscripción previa).

, de 16 a 17 (con inscripción previa). Durante todo el día, habrá una juntada de dibujo abierta para compartir experiencias y dibujar en conjunto.

abierta para compartir experiencias y dibujar en conjunto. Una búsqueda del tesoro con premios donados por los feriantes.

Respaldos institucionales

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó:

“Estamos contentos de acompañar esta nueva edición de la Feria Papel y Tijera, que tendrá lugar por primera vez en la recientemente renovada plaza Carbó. El respaldo a la iniciativa privada, en este caso de jóvenes ilustradores y diseñadores gráficos locales, es parte de la política de promoción emprendedora que nos ha pedido la intendenta Rosario Romero”.

Por su parte, la organización señaló que están “muy emocionados por ser la primera edición de nuestra feria que se realiza en el espacio público”, y que el evento permite democratizar el acceso al arte y visibilizar el talento de los participantes.