La Municipalidad de Paraná realizará este martes 5 de mayo el Primer Encuentro de Economía Social, una iniciativa que busca generar un espacio de intercambio de experiencias, reflexión colectiva y fortalecimiento de políticas públicas vinculadas al sector.

La actividad, organizada por la Subsecretaría de Economía Social —dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano—, se desarrollará de manera presencial en la Sala Mayo, en el horario de 8:30 a 14. La jornada convocará a emprendedores, referentes de organizaciones sociales, equipos técnicos y representantes de gobiernos locales.

El objetivo central del encuentro es compartir experiencias territoriales, consolidar redes de trabajo y visibilizar el impacto social, productivo y comunitario de la economía social en la ciudad de Paraná y la región.

En este sentido, la propuesta busca instalar en la agenda pública el rol de la economía social como una herramienta clave para el desarrollo local, promoviendo instancias de diálogo entre el Estado y los distintos actores que integran el sector.

La jornada estará estructurada en tres paneles temáticos. El primero abordará la economía social como política pública local, con la participación de referentes municipales y equipos técnicos que expondrán programas y experiencias de gestión. El segundo panel estará centrado en las experiencias de emprendedores, cooperativas y proyectos asociativos, poniendo en valor sus trayectorias, desafíos y formas de organización. Finalmente, el tercer panel se enfocará en la relación entre economía social y desarrollo territorial, con la participación de instituciones y referentes regionales.

Además, se prevé la realización de espacios complementarios de exposición de productos y experiencias, con el propósito de visibilizar el trabajo de las unidades productivas locales.

Con esta iniciativa, el Municipio apunta a fortalecer la red local de la economía social, generar nuevas articulaciones institucionales y consolidar políticas públicas que acompañen el desarrollo de emprendedores y emprendedoras tanto de Paraná como de la región.