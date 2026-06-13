Agenda
Paraná ofrece una amplia agenda de actividades para disfrutar durante el fin de semana largo
Con propuestas para toda la familia, la ciudad de Paraná vivirá un intenso fin de semana largo con ferias, paseos gastronómicos, actividades turísticas, eventos culturales y competencias deportivas. La programación, organizada por la Municipalidad, se extenderá desde el viernes hasta el lunes feriado y tendrá como eje central la celebración del Día del Padre, además de promover el desarrollo local y los espacios de comercialización para emprendedores y productores.
Entre las principales atracciones se destaca la Feria Día del Padre, que funcionará durante las cuatro jornadas en la Plaza de las Colectividades, reuniendo a emprendedores, artesanos y un amplio patio gastronómico. En simultáneo, se desarrollará el Paseo Matero Especial Día del Padre, sobre calle Nicaragua, frente a la plaza Le Petit Pisant, con una propuesta similar destinada a quienes busquen regalos y opciones para compartir en familia.
La gastronomía también tendrá un lugar protagónico con una nueva edición de Sabores de las Ferias, en el tradicional espacio de Salta y Nogoyá. La programación incluye un bingo musical con sorteos y premios, espectáculos en vivo y un asado a la estaca previsto para el lunes al mediodía.
Otra de las propuestas destacadas será la Feria Periurbana, que se realizará el domingo en el Parque Botánico Leandro N. Alem, donde productores hortícolas y emprendedores ofrecerán alimentos frescos y productos regionales.
Turismo y recorridos guiados
Durante todo el fin de semana largo se desarrollarán nuevas salidas del Paraná Bus Turístico y los recorridos pedestres gratuitos “Descubrí Paraná”, iniciativas que permiten conocer distintos sectores emblemáticos de la capital entrerriana, su patrimonio histórico y sus principales atractivos.
Los paseos guiados recorrerán diferentes espacios de la ciudad, entre ellos el Parque Urquiza, Plaza Sáenz Peña, Plaza San Miguel y Plaza Mansilla.
Deportes y actividades recreativas
La agenda deportiva tendrá como evento central el Encuentro Nacional de Minibásquet, cuyo acto inaugural se realizará el sábado en el Anfiteatro Héctor Santángelo y reunirá a delegaciones provenientes de distintos puntos del país.
Además, el domingo se disputará el Torneo Desafío Beach Tennis en el Balneario Thompson, una actividad que convocará a deportistas y aficionados de esta disciplina en crecimiento.
El cronograma también contempla ferias temáticas, talleres, espectáculos musicales y encuentros recreativos, entre ellos el evento solidario “Los Fieles”, organizado por asociaciones proteccionistas de animales, que incluirá charlas, emprendedores, patio gastronómico, desfile de mascotas y actividades para toda la familia.
Con una oferta diversa y gratuita en gran parte de sus actividades, Paraná se prepara para recibir a vecinos y turistas durante cuatro jornadas que combinarán recreación, cultura, deporte y oportunidades para fortalecer el consumo local.
Agenda
Sábado 13
Encuentro Nacional de Minibasquet - Acto inaugural
9:30 a 12:30 horas - Anfiteatro Héctor Santángelo
Organizado por la Asociación Paranaense de Básquet
Feria de libreros y artesanías
10 a 13 horas - Mercado Sud, Villaguay y Perón
Organizan PAN, La Semillera, Cosas imposibles
Feria Día del Padre
Emprendedores, artesanos y patio gastronómico
10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades
Paseo matero, especial Día del Padre
Emprendedores, artesanos y patio gastronómico.
10 a 21 horas - Calle Nicaragua, frente a la plaza Le Petit Pisant
Taller arte pop BTS Festa
16 a 18 horas - Mercado Sud, Villaguay y Perón
Organizan PAN, La Semillera, Cosas imposibles - Reserva 3515182394
Julián Rivero + Los rompevientos + Artistas invitados
21 horas - Feria Salta y Nogoyá
A la gorra. Organiza Parientes del bar
Encuentro “Los Fieles”
Emprendedores, patio gastronómico, charlas, desfile de mascotas y actividades de recreación
12 a 20 horas - Sala Mayo, Puerto Nuevo
Entrada libre - Evento solidario organizado por asociaciones proteccionistas de animales
Recorridos Pedestres “Descubrí Paraná” Parque Urquiza
15 horas - Encuentro en el Monumento al Gral. Urquiza
Acceso libre
Paraná Bus Turístico
16 horas - Plaza de las Colectividades
A beneficio de la Asociación “APANA”. Bono solidario: $6.700 mayores, $5.800 menores de 12 años, jubilados $6.000 (acreditando carnet)
Oficina de Informes Turísticos (Laurencena y San Martín -Parque Urquiza-) @paranabusturistico // Venta de Ticket: sábado desde las 14 horas
Domingo 14
Feria Periurbana
Emprendedores y productores hortícolas
9 a 18 horas - Parque Botánico Leandro N Alem
Torneo Desafío Beach Tennis
9 a 17:30 horas - Balneario Thompson
Actividad con inscripción previa 3434609471 - Organiza Beach Tennis Paraná
Feria Día del Padre
Emprendedores, artesanos y patio gastronómico
10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades
Paseo matero, especial Día del Padre
Emprendedores, artesanos y patio gastronómico.
10 a 21 horas - Calle Nicaragua, frente a la plaza Le Petit Pisant
Paraná Bus Turístico
10:30 y 16 horas - Plaza de las Colectividades
A beneficio de la Asociación “APANA”. Bono solidario: $6.700 mayores, $5.800 menores de 12 años, jubilados $6.000 (acreditando carnet)
Oficina de Informes Turísticos (Laurencena y San Martín -Parque Urquiza-) @paranabusturistico // Venta de Ticket: domingo desde las 8:30 a las 10:30 horas. Y de 14 a 16 horas
Recorridos Pedestres “Descubrí Paraná” - Plaza Sáenz Peña
15 horas - Encuentro frente a la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús
Acceso libre
Lunes 15
Feria Día del Padre
Emprendedores, artesanos y patio gastronómico
10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades
Paseo matero, especial Día del Padre
Emprendedores, artesanos y patio gastronómico.
10 a 21 horas - Calle Nicaragua, frente a la plaza Le Petit Pisant
Sabores de las Ferias. Asado a la estaca
11 a 14 horas - Feria Salta y Nogoyá
Reservas 3435333600
Recorridos Pedestres “Descubrí Paraná” - Plaza San Miguel y Plaza Mansilla
15 horas - Encuentro en Fuente Central Plaza San Miguel
Acceso libre
Paraná Bus Turístico
16 horas - Plaza de las Colectividades
A beneficio de la Asociación “APANA”. Bono solidario: $6.700 mayores, $5.800 menores de 12 años, jubilados $6.000 (acreditando carnet)
Oficina de Informes Turísticos (Laurencena y San Martín - Parque Urquiza-) @paranabusturistico // Venta de Ticket: lunes desde las 14 horas