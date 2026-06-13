Con propuestas para toda la familia, la ciudad de Paraná vivirá un intenso fin de semana largo con ferias, paseos gastronómicos, actividades turísticas, eventos culturales y competencias deportivas. La programación, organizada por la Municipalidad, se extenderá desde el viernes hasta el lunes feriado y tendrá como eje central la celebración del Día del Padre, además de promover el desarrollo local y los espacios de comercialización para emprendedores y productores.

Entre las principales atracciones se destaca la Feria Día del Padre, que funcionará durante las cuatro jornadas en la Plaza de las Colectividades, reuniendo a emprendedores, artesanos y un amplio patio gastronómico. En simultáneo, se desarrollará el Paseo Matero Especial Día del Padre, sobre calle Nicaragua, frente a la plaza Le Petit Pisant, con una propuesta similar destinada a quienes busquen regalos y opciones para compartir en familia.

La gastronomía también tendrá un lugar protagónico con una nueva edición de Sabores de las Ferias, en el tradicional espacio de Salta y Nogoyá. La programación incluye un bingo musical con sorteos y premios, espectáculos en vivo y un asado a la estaca previsto para el lunes al mediodía.

Otra de las propuestas destacadas será la Feria Periurbana, que se realizará el domingo en el Parque Botánico Leandro N. Alem, donde productores hortícolas y emprendedores ofrecerán alimentos frescos y productos regionales.

Turismo y recorridos guiados

Durante todo el fin de semana largo se desarrollarán nuevas salidas del Paraná Bus Turístico y los recorridos pedestres gratuitos “Descubrí Paraná”, iniciativas que permiten conocer distintos sectores emblemáticos de la capital entrerriana, su patrimonio histórico y sus principales atractivos.

Los paseos guiados recorrerán diferentes espacios de la ciudad, entre ellos el Parque Urquiza, Plaza Sáenz Peña, Plaza San Miguel y Plaza Mansilla.

Deportes y actividades recreativas

La agenda deportiva tendrá como evento central el Encuentro Nacional de Minibásquet, cuyo acto inaugural se realizará el sábado en el Anfiteatro Héctor Santángelo y reunirá a delegaciones provenientes de distintos puntos del país.

Además, el domingo se disputará el Torneo Desafío Beach Tennis en el Balneario Thompson, una actividad que convocará a deportistas y aficionados de esta disciplina en crecimiento.

El cronograma también contempla ferias temáticas, talleres, espectáculos musicales y encuentros recreativos, entre ellos el evento solidario “Los Fieles”, organizado por asociaciones proteccionistas de animales, que incluirá charlas, emprendedores, patio gastronómico, desfile de mascotas y actividades para toda la familia.

Con una oferta diversa y gratuita en gran parte de sus actividades, Paraná se prepara para recibir a vecinos y turistas durante cuatro jornadas que combinarán recreación, cultura, deporte y oportunidades para fortalecer el consumo local.

Agenda

Sábado 13

Encuentro Nacional de Minibasquet - Acto inaugural

9:30 a 12:30 horas - Anfiteatro Héctor Santángelo

Organizado por la Asociación Paranaense de Básquet

Feria de libreros y artesanías

10 a 13 horas - Mercado Sud, Villaguay y Perón

Organizan PAN, La Semillera, Cosas imposibles

Feria Día del Padre

Emprendedores, artesanos y patio gastronómico

10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades

Paseo matero, especial Día del Padre

Emprendedores, artesanos y patio gastronómico.

10 a 21 horas - Calle Nicaragua, frente a la plaza Le Petit Pisant

Taller arte pop BTS Festa

16 a 18 horas - Mercado Sud, Villaguay y Perón

Organizan PAN, La Semillera, Cosas imposibles - Reserva 3515182394

Julián Rivero + Los rompevientos + Artistas invitados

21 horas - Feria Salta y Nogoyá

A la gorra. Organiza Parientes del bar

Encuentro “Los Fieles”

Emprendedores, patio gastronómico, charlas, desfile de mascotas y actividades de recreación

12 a 20 horas - Sala Mayo, Puerto Nuevo

Entrada libre - Evento solidario organizado por asociaciones proteccionistas de animales

Recorridos Pedestres “Descubrí Paraná” Parque Urquiza

15 horas - Encuentro en el Monumento al Gral. Urquiza

Acceso libre

Paraná Bus Turístico

16 horas - Plaza de las Colectividades

A beneficio de la Asociación “APANA”. Bono solidario: $6.700 mayores, $5.800 menores de 12 años, jubilados $6.000 (acreditando carnet)

Oficina de Informes Turísticos (Laurencena y San Martín -Parque Urquiza-) @paranabusturistico // Venta de Ticket: sábado desde las 14 horas

Domingo 14

Feria Periurbana

Emprendedores y productores hortícolas

9 a 18 horas - Parque Botánico Leandro N Alem

Torneo Desafío Beach Tennis

9 a 17:30 horas - Balneario Thompson

Actividad con inscripción previa 3434609471 - Organiza Beach Tennis Paraná

Feria Día del Padre

Emprendedores, artesanos y patio gastronómico

10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades

Paseo matero, especial Día del Padre

Emprendedores, artesanos y patio gastronómico.

10 a 21 horas - Calle Nicaragua, frente a la plaza Le Petit Pisant

Paraná Bus Turístico

10:30 y 16 horas - Plaza de las Colectividades

A beneficio de la Asociación “APANA”. Bono solidario: $6.700 mayores, $5.800 menores de 12 años, jubilados $6.000 (acreditando carnet)

Oficina de Informes Turísticos (Laurencena y San Martín -Parque Urquiza-) @paranabusturistico // Venta de Ticket: domingo desde las 8:30 a las 10:30 horas. Y de 14 a 16 horas

Recorridos Pedestres “Descubrí Paraná” - Plaza Sáenz Peña

15 horas - Encuentro frente a la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús

Acceso libre

Lunes 15

Feria Día del Padre

Emprendedores, artesanos y patio gastronómico

10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades

Paseo matero, especial Día del Padre

Emprendedores, artesanos y patio gastronómico.

10 a 21 horas - Calle Nicaragua, frente a la plaza Le Petit Pisant





Sabores de las Ferias. Asado a la estaca

11 a 14 horas - Feria Salta y Nogoyá

Reservas 3435333600

Recorridos Pedestres “Descubrí Paraná” - Plaza San Miguel y Plaza Mansilla

15 horas - Encuentro en Fuente Central Plaza San Miguel

Acceso libre

Paraná Bus Turístico

16 horas - Plaza de las Colectividades

A beneficio de la Asociación “APANA”. Bono solidario: $6.700 mayores, $5.800 menores de 12 años, jubilados $6.000 (acreditando carnet)

Oficina de Informes Turísticos (Laurencena y San Martín - Parque Urquiza-) @paranabusturistico // Venta de Ticket: lunes desde las 14 horas