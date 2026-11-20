Paraná se prepara para recibir uno de los últimos fines de semana largos de 2026 con una agenda que combina arte, naturaleza, deporte, gastronomía y paseos urbanos. La programación forma parte de la iniciativa Hola Paraná, impulsada por la Municipalidad junto con prestadores privados y organizaciones que integran el Ente Mixto Paraná Turismo (EMPATUR).

La propuesta busca poner en valor los atractivos de la ciudad y promover el movimiento turístico y comercial, en un contexto en el que el municipio mantiene activas las acciones del sector frente a la creciente del río Paraná.

Entre las actividades destacadas se encuentran la Noche de las Galerías, el Campeonato Nacional de Slow Pitch Femenino +35, los recorridos guiados, las ferias y una variada cartelera de espectáculos.

Noche de las Galerías: arte en distintos espacios de la ciudad

Uno de los principales atractivos será la Noche de las Galerías, que se realizará el sábado 21 de noviembre, de 19:00 a 23:00. La iniciativa propone un recorrido libre y gratuito por espacios culturales de Paraná, con exposiciones, venta de obras, intervenciones artísticas, performances, música y propuestas interactivas.

Participarán la Alianza Francesa, A la Vuelta de la Esquina, Almacén de los 33, Territorio de Culturas, Archicofradía Galería de Arte, Blanca Irradiante, Casa Banano, Erarte, GAP Galería de Arte, La Hendija Arte Contemporáneo, La Portland, la Escuela de Artes Visuales Profesor Roberto López Carnelli y el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez.

Para facilitar los traslados, habrá servicios gratuitos de transporte con capacidad limitada y por orden de llegada. La Subsecretaría de Turismo dispondrá de dos circuitos de combis, mientras que el Paraná Bus Turístico realizará recorridos especiales desde la Catedral, en Plaza 1° de Mayo, hacia algunos de los espacios participantes.

Entre las actividades programadas en las galerías se destacan:

A la Vuelta de la Esquina: celebrará sus 15 años con una muestra colectiva de dibujos, pinturas, grabados, fotografías, esculturas, cerámicas y otras expresiones. Habrá poesía, proyecciones, música en vivo, DJ y videoarte.

celebrará sus 15 años con una muestra colectiva de dibujos, pinturas, grabados, fotografías, esculturas, cerámicas y otras expresiones. Habrá poesía, proyecciones, música en vivo, DJ y videoarte. Almacén de los 33 y Territorio de Culturas: ofrecerán una feria de arte, intervenciones en vivo, la muestra Río de Mujeres y presentaciones musicales de Los del Paraná y Los Ángeles Desnudos.

ofrecerán una feria de arte, intervenciones en vivo, la muestra y presentaciones musicales de Los del Paraná y Los Ángeles Desnudos. Archicofradía Galería de Arte: presentará la muestra colectiva espontánea El paso de la luz a la oscuridad .

presentará la muestra colectiva espontánea . Blanca Irradiante: exhibirá Ficciones en línea , con obras de Elina Aguilar, Carolina Bettanin, Luz López, Claudio Osán y Lisandro Pierotti. También habrá una charla sobre el funcionamiento de las subastas de arte.

exhibirá , con obras de Elina Aguilar, Carolina Bettanin, Luz López, Claudio Osán y Lisandro Pierotti. También habrá una charla sobre el funcionamiento de las subastas de arte. Casa Banano: realizará la quinta edición de Artistas y Objetos , con 22 proyectos y artistas, música y propuestas gastronómicas.

realizará la quinta edición de , con 22 proyectos y artistas, música y propuestas gastronómicas. Erarte: expondrá paisajes, personajes y costumbres del mundo rural argentino y, desde las 21:00, ofrecerá un espectáculo musical de A Puro Toyi.

expondrá paisajes, personajes y costumbres del mundo rural argentino y, desde las 21:00, ofrecerá un espectáculo musical de A Puro Toyi. Escuela de Artes Visuales Profesor Roberto López Carnelli: presentará Herencia , una muestra con obras de 27 artistas estudiantes.

presentará , una muestra con obras de 27 artistas estudiantes. GAP Galería de Arte: realizará a las 20:30 una performance vinculada con la muestra Flower Power .

realizará a las 20:30 una performance vinculada con la muestra . La Hendija Arte Contemporáneo: tendrá instalaciones interactivas, exposiciones y actividades de dibujo en vivo.

tendrá instalaciones interactivas, exposiciones y actividades de dibujo en vivo. La Portland: exhibirá Claridad y un Resto Frágil , de Karen Spahn y Carlos Battauz.

exhibirá , de Karen Spahn y Carlos Battauz. Museo Provincial de Bellas Artes: se podrán recorrer las obras del 63° Salón Provincial de Artes Visuales.

El servicio especial de combis de Turismo tendrá dos recorridos. El Circuito Sur conectará Plaza 1° de Mayo con La Hendija, Blanca Irradiante, Almacén de los 33 y A la Vuelta de la Esquina, con salidas previstas a las 19:00, 20:30 y 22:00. El último horario, a las 23:15, será únicamente para el regreso.

El Circuito Noroeste llegará hasta La Portland, con salidas a las 19:45, 21:15 y 22:45. Este último horario también será solo de retorno.

Por su parte, el Paraná Bus Turístico ofrecerá traslados gratuitos a las 19:30, 20:30 y 21:30. Los lugares serán limitados y se asignarán por orden de llegada, sin reservas.

Deporte: 250 jugadoras en el Nacional de Slow Pitch

Del sábado 21 al lunes 23 se desarrollará el 5° Campeonato Nacional de Slow Pitch Femenino +35, con la participación de alrededor de 250 jugadoras de distintos puntos del país.

La competencia tendrá como escenarios el Estadio Softbol Play y el Estadio CEF N° 5. La actividad se extenderá de 9:00 a 23:00 y contará con entrada libre y gratuita, además de un espacio para emprendedores y patio gastronómico.

Recorridos turísticos para conocer Paraná

Durante el fin de semana largo, el Paraná Bus Turístico ofrecerá sus tradicionales paseos a cielo abierto, acompañados por guías. Los recorridos tienen una duración aproximada de dos horas e incluyen algunos de los principales atractivos de la capital entrerriana.

Entre los lugares que forman parte del circuito se encuentran el Parque Urquiza, la Cuesta de los Vascos, el Monumento a Urquiza, Plaza San Miguel, el Centro Cívico Provincial, el Patito Sirirí, Puerto Nuevo, el Complejo del Túnel Subfluvial, el Complejo Playas del Thompson y el tradicional barrio de Puerto Sánchez.

Las tarifas son de $7.200 para mayores, $6.300 para menores de 12 años y $6.500 para jubilados, con presentación del carnet correspondiente.

Durante estos días, el servicio también estará a cargo de la venta del Bono Solidario a beneficio de Suma de Voluntades. Los pasajes se pueden adquirir en la Oficina de Informes Turísticos, ubicada en Laurencena y San Martín, en el Parque Urquiza. También se puede consultar en Instagram: @paranabusturistico.

Otra alternativa serán los recorridos pedestres gratuitos Descubrí Paraná, que se realizarán del viernes 20 al domingo 22, a partir de las 16:30:

Viernes 20: recorrido Plaza 1° de Mayo, con punto de encuentro en el Monumento a San Martín.

recorrido Plaza 1° de Mayo, con punto de encuentro en el Monumento a San Martín. Sábado 21: recorrido Plaza Sáenz Peña, con punto de encuentro en el centro de la plaza.

recorrido Plaza Sáenz Peña, con punto de encuentro en el centro de la plaza. Domingo 22: recorrido Plaza Mansilla, con punto de encuentro frente a la puerta principal de Casa de Gobierno.

Bicicletas públicas y paseos por la Costanera

Del viernes 20 al lunes 23 también estará disponible Bicivía Paraná, el sistema de bicicletas públicas que permite recorrer la Costanera y disfrutar de los paisajes ribereños.

Durante el fin de semana largo, el servicio será gratuito. Para utilizarlo, se debe ingresar a bicivia.smod.io.

Compras, ferias y gastronomía

La agenda también incluye propuestas para recorrer los espacios comerciales y disfrutar de la gastronomía local.

El Paseo del Centro invita a caminar por la Peatonal San Martín y sus calles transversales, donde se concentra una variada oferta de comercios. También estarán abiertos La Paz Paraná Shopping, ubicado en Venezuela 61, y Shopping Paso del Paraná, en Corrientes y San Lorenzo.

Entre las ferias y paseos programados se encuentran:

Paseo Nocturno: viernes, sábado, domingo y lunes, de 17:00 a 22:00, en la Costanera, frente a plaza Le Petit Pisant. Habrá emprendedores, artesanos, propuestas gastronómicas, DJ y números artísticos.

viernes, sábado, domingo y lunes, de 17:00 a 22:00, en la Costanera, frente a plaza Le Petit Pisant. Habrá emprendedores, artesanos, propuestas gastronómicas, DJ y números artísticos. Feria del Puerto: durante los cuatro días, de 17:00 a 22:00, en la zona de los galpones del Puerto, con artesanos, emprendedores y patio gastronómico.

durante los cuatro días, de 17:00 a 22:00, en la zona de los galpones del Puerto, con artesanos, emprendedores y patio gastronómico. Feriando Gazzano: domingo, de 15:00 a 19:00, con propuestas de emprendedores de la Economía Social.

domingo, de 15:00 a 19:00, con propuestas de emprendedores de la Economía Social. Expo Boda y Cumpleaños de 15: sábado y domingo, de 17:00 a 22:00, en Sala Mayo. Reunirá comercios y servicios vinculados con la organización de eventos, además de un patio gastronómico.

Viñedos y sabores entrerrianos

La propuesta turística también invita a conocer la vitivinicultura de la región. En Paraná, el Camino de las Aldeas y sus alrededores, los viñedos y las bodegas permiten acercarse a la historia y al presente de esta actividad productiva, además de descubrir paisajes y sabores propios de Entre Ríos.

La agenda día por día

Además de las actividades que se desarrollan durante varias jornadas, la programación incluye espectáculos, muestras y encuentros culturales.

Viernes 20 de noviembre

Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman: de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00, en Buenos Aires 226. Se podrán visitar las muestras Historia de Paraná , Mientras se gritaban los goles: Deporte, propaganda y dictadura , Educación Pública y ¡A rodar! Historias sobre ruedas de ayer y hoy . Entrada libre y gratuita.

de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00, en Buenos Aires 226. Se podrán visitar las muestras , , y . Entrada libre y gratuita. Descubrí Paraná: a las 16:30, recorrido pedestre por Plaza 1° de Mayo. Punto de encuentro: Monumento a San Martín. Actividad gratuita.

a las 16:30, recorrido pedestre por Plaza 1° de Mayo. Punto de encuentro: Monumento a San Martín. Actividad gratuita. Paseo Nocturno: de 17:00 a 22:00, en la Costanera, frente a plaza Le Petit Pisant.

de 17:00 a 22:00, en la Costanera, frente a plaza Le Petit Pisant. Feria del Puerto: de 17:00 a 22:00, en la zona de los galpones del Puerto.

de 17:00 a 22:00, en la zona de los galpones del Puerto. Fuxia + Bardo: a las 20:00, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Racedo 250). Recital de metal con Fuxia, de Paraná, y Bardo, de San Francisco, Córdoba. Entradas anticipadas $10.000 y en puerta $15.000. Contacto: 343 155 326 802.

a las 20:00, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Racedo 250). Recital de metal con Fuxia, de Paraná, y Bardo, de San Francisco, Córdoba. Entradas anticipadas $10.000 y en puerta $15.000. Contacto: 343 155 326 802. España baila: a las 21:00, en el Teatro Municipal 3 de Febrero (25 de Junio 60). Espectáculo de danzas españolas, con una duración de una hora y media. Entradas: platea $20.000, palcos bajos y altos $90.000, y tertulia $15.000. Organiza el Instituto Coreográfico de Danzas Profesora Laura Devetac.

Sábado 21 de noviembre

Campeonato Nacional de Slow Pitch Femenino: de 9:00 a 23:00, en los estadios Softbol Play y CEF N° 5. Entrada gratuita.

de 9:00 a 23:00, en los estadios Softbol Play y CEF N° 5. Entrada gratuita. Paraná Bus Turístico: salida a las 15:00. Duración aproximada de dos horas. Boletería desde las 13:00 en la Oficina de Informes Turísticos, Laurencena y San Martín. Tarifas: mayores $7.200, menores de 12 años $6.300 y jubilados $6.500.

salida a las 15:00. Duración aproximada de dos horas. Boletería desde las 13:00 en la Oficina de Informes Turísticos, Laurencena y San Martín. Tarifas: mayores $7.200, menores de 12 años $6.300 y jubilados $6.500. Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman: de 16:00 a 19:00, en Buenos Aires 226. Muestras con ingreso gratuito.

de 16:00 a 19:00, en Buenos Aires 226. Muestras con ingreso gratuito. Descubrí Paraná: a las 16:30, recorrido pedestre por Plaza Sáenz Peña. Punto de encuentro: centro de la plaza. Actividad gratuita.

a las 16:30, recorrido pedestre por Plaza Sáenz Peña. Punto de encuentro: centro de la plaza. Actividad gratuita. Paseo Nocturno: de 17:00 a 22:00, en la Costanera, frente a plaza Le Petit Pisant.

de 17:00 a 22:00, en la Costanera, frente a plaza Le Petit Pisant. Feria del Puerto: de 17:00 a 22:00, en la zona de los galpones del Puerto.

de 17:00 a 22:00, en la zona de los galpones del Puerto. Expo Boda y Cumpleaños de 15: de 17:00 a 22:00, en Sala Mayo.

de 17:00 a 22:00, en Sala Mayo. Noche de las Galerías: de 19:00 a 23:00, en los espacios culturales participantes. Entrada libre y gratuita.

de 19:00 a 23:00, en los espacios culturales participantes. Entrada libre y gratuita. Voces del Litoral: a las 20:30, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Racedo 250). Segunda edición del encuentro dedicado a las voces y los sonidos de la región. Entradas anticipadas $10.000 y en puerta $12.000.

a las 20:30, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Racedo 250). Segunda edición del encuentro dedicado a las voces y los sonidos de la región. Entradas anticipadas $10.000 y en puerta $12.000. Muestra anual del Coro de la Ciudad: a las 21:00, en el Teatro Municipal 3 de Febrero. Participarán Facundo Aquilini, Santiago Weber, Allpa Mayú, dirigido por la profesora Daniela Álvarez, y el Taller de Canto Comunitario. Acceso libre y gratuito, por orden de llegada.

Domingo 22 de noviembre

Campeonato Nacional de Slow Pitch Femenino: de 9:00 a 23:00, en los estadios Softbol Play y CEF N° 5. Entrada gratuita.

de 9:00 a 23:00, en los estadios Softbol Play y CEF N° 5. Entrada gratuita. Paraná Bus Turístico: salidas a las 10:30 y 15:00. Tarifas habituales. Boletería desde las 8:30 para el recorrido de la mañana y desde las 13:00 para el de la tarde.

salidas a las 10:30 y 15:00. Tarifas habituales. Boletería desde las 8:30 para el recorrido de la mañana y desde las 13:00 para el de la tarde. Feriando Gazzano: de 15:00 a 19:00, espacio de emprendedores de la Economía Social.

de 15:00 a 19:00, espacio de emprendedores de la Economía Social. Descubrí Paraná: a las 16:30, recorrido pedestre por Plaza Mansilla. Punto de encuentro: frente a la puerta principal de Casa de Gobierno. Actividad gratuita.

a las 16:30, recorrido pedestre por Plaza Mansilla. Punto de encuentro: frente a la puerta principal de Casa de Gobierno. Actividad gratuita. Paseo Nocturno: de 17:00 a 22:00, en la Costanera, frente a plaza Le Petit Pisant.

de 17:00 a 22:00, en la Costanera, frente a plaza Le Petit Pisant. Feria del Puerto: de 17:00 a 22:00, en la zona de los galpones del Puerto.

de 17:00 a 22:00, en la zona de los galpones del Puerto. Expo Boda y Cumpleaños de 15: de 17:00 a 22:00, en Sala Mayo.

de 17:00 a 22:00, en Sala Mayo. Festival RECIA: a las 19:00, en Sala Mayo, Puerto Nuevo. La propuesta de la Red de Espacios Culturales Independientes y Artistas reunirá a más de 30 artistas locales, con música, teatro, danza, publicaciones independientes y servicio de cantina.

a las 19:00, en Sala Mayo, Puerto Nuevo. La propuesta de la Red de Espacios Culturales Independientes y Artistas reunirá a más de 30 artistas locales, con música, teatro, danza, publicaciones independientes y servicio de cantina. Wicked, Misterio de Oz. El musical: a las 21:00, en el Teatro Municipal 3 de Febrero. Entradas a $15.000 por boletería del teatro. Organiza el Instituto Rita Riso.

Lunes 23 de noviembre

Campeonato Nacional de Slow Pitch Femenino: de 9:00 a 23:00, en los estadios Softbol Play y CEF N° 5. Entrada gratuita.

de 9:00 a 23:00, en los estadios Softbol Play y CEF N° 5. Entrada gratuita. Paraná Bus Turístico: salida a las 15:00. Duración aproximada de dos horas. Boletería desde las 13:00 en la Oficina de Informes Turísticos.

salida a las 15:00. Duración aproximada de dos horas. Boletería desde las 13:00 en la Oficina de Informes Turísticos. Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman: de 16:00 a 19:00, en Buenos Aires 226. Muestras con ingreso libre y gratuito.

de 16:00 a 19:00, en Buenos Aires 226. Muestras con ingreso libre y gratuito. Paseo Nocturno: de 17:00 a 22:00, en la Costanera, frente a plaza Le Petit Pisant.

de 17:00 a 22:00, en la Costanera, frente a plaza Le Petit Pisant. Feria del Puerto: de 17:00 a 22:00, en la zona de los galpones del Puerto.

Con actividades distribuidas en distintos puntos de la ciudad, Paraná ofrece alternativas para quienes quieran aprovechar el fin de semana largo, recorrer sus espacios culturales, disfrutar de la gastronomía regional o participar de propuestas recreativas y deportivas.