La ciudad de Paraná se prepara para vivir un fin de semana con una agenda cargada de actividades al aire libre, pensadas para toda la familia. Ferias populares, espacios para emprendedores y propuestas gastronómicas forman parte de una programación que busca fortalecer la economía local y promover el encuentro comunitario.

Sábado: alimentos, artesanías y celebración gastronómica

La jornada del sábado comenzará temprano con una nueva edición de la Feria en tu Barrio, que se desarrollará de 8:00 a 12:30 en la Plaza Sáenz Peña. Allí, vecinos podrán acceder a alimentos frescos y de calidad a precios accesibles.

En paralelo, de 10:00 a 20:00, la costanera será escenario del tradicional Paseo Matero, que reunirá a artesanos y emprendedores frente a la Plaza Petit Pisant, en un entorno ideal para recorrer y disfrutar junto al río.

Además, el Mercado Sud celebrará el segundo aniversario del puesto Quesos y Salames con una jornada especial que incluirá degustaciones y sorteos, en una propuesta especialmente pensada para los amantes de los productos regionales.

Domingo: producción local y paseo costero

El domingo continuará la actividad con la Feria Periurbana en el Parque Hortícola, de 9:00 a 18:00, donde productores locales ofrecerán frutas, verduras y productos de temporada directamente al consumidor.

Por su parte, el Paseo Matero volverá a instalarse en la costanera entre las 10:00 y las 20:00, consolidándose como uno de los espacios más convocantes para el paseo y el consumo local.

Impulso al trabajo local

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó la importancia de estos espacios como herramientas para fortalecer el trabajo de emprendedores, feriantes y productores.

Según señaló, estas iniciativas forman parte de una política activa impulsada por la intendenta Rosario Romero, orientada a facilitar la comercialización y promover un Estado presente que acompañe el desarrollo económico local.

Un fin de semana para disfrutar en comunidad

Con propuestas accesibles, al aire libre y pensadas para todas las edades, Paraná apuesta a un fin de semana donde la producción local, la gastronomía y la cultura se combinan para generar espacios de encuentro.

La invitación está abierta a vecinos y visitantes para recorrer, consumir y disfrutar de una ciudad que sigue apostando al crecimiento desde su comunidad.