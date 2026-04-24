Cultura
Paraná ofrece un fin de semana con ferias, emprendedores y sabores regionales
La ciudad de Paraná se prepara para vivir un fin de semana con una agenda cargada de actividades al aire libre, pensadas para toda la familia. Ferias populares, espacios para emprendedores y propuestas gastronómicas forman parte de una programación que busca fortalecer la economía local y promover el encuentro comunitario.
Sábado: alimentos, artesanías y celebración gastronómica
La jornada del sábado comenzará temprano con una nueva edición de la Feria en tu Barrio, que se desarrollará de 8:00 a 12:30 en la Plaza Sáenz Peña. Allí, vecinos podrán acceder a alimentos frescos y de calidad a precios accesibles.
En paralelo, de 10:00 a 20:00, la costanera será escenario del tradicional Paseo Matero, que reunirá a artesanos y emprendedores frente a la Plaza Petit Pisant, en un entorno ideal para recorrer y disfrutar junto al río.
Además, el Mercado Sud celebrará el segundo aniversario del puesto Quesos y Salames con una jornada especial que incluirá degustaciones y sorteos, en una propuesta especialmente pensada para los amantes de los productos regionales.
Domingo: producción local y paseo costero
El domingo continuará la actividad con la Feria Periurbana en el Parque Hortícola, de 9:00 a 18:00, donde productores locales ofrecerán frutas, verduras y productos de temporada directamente al consumidor.
Por su parte, el Paseo Matero volverá a instalarse en la costanera entre las 10:00 y las 20:00, consolidándose como uno de los espacios más convocantes para el paseo y el consumo local.
Impulso al trabajo local
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó la importancia de estos espacios como herramientas para fortalecer el trabajo de emprendedores, feriantes y productores.
Según señaló, estas iniciativas forman parte de una política activa impulsada por la intendenta Rosario Romero, orientada a facilitar la comercialización y promover un Estado presente que acompañe el desarrollo económico local.
Un fin de semana para disfrutar en comunidad
Con propuestas accesibles, al aire libre y pensadas para todas las edades, Paraná apuesta a un fin de semana donde la producción local, la gastronomía y la cultura se combinan para generar espacios de encuentro.
La invitación está abierta a vecinos y visitantes para recorrer, consumir y disfrutar de una ciudad que sigue apostando al crecimiento desde su comunidad.