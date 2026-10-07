La Municipalidad de Paraná confirmó la continuidad de las salas de 3 años en los 30 Jardines Maternales Municipales durante 2027. Las inscripciones ya se encuentran abiertas para las familias que buscan un lugar para el próximo ciclo.

El anuncio fue realizado por la intendenta Rosario Romero durante una recorrida por el Espacio de Primera Infancia Los Jilgueritos, ubicado sobre calle Brigadier López, en el barrio 3 de Febrero, en la zona oeste de la capital entrerriana.

Romero explicó que la continuidad fue acordada con el Consejo General de Educación (CGE) y destacó que los jardines municipales funcionan de 7:00 a 13:00, un horario que, según señaló, facilita la organización de las familias que trabajan.

“Quiero dar esa tranquilidad a los papás y mamás que ya están pidiéndonos lugar para el año que viene”, expresó la intendenta.

Una obra de puesta en valor

El anuncio se realizó en el marco de la finalización de una obra integral de recuperación de Los Jilgueritos, financiada con fondos municipales.

Los trabajos incluyeron la reestructuración de distintos sectores del edificio, la renovación de los sanitarios y la cocina, y la ejecución de nuevas instalaciones de agua y electricidad.

También se realizaron reparaciones en la cubierta y se colocaron nuevos cielorrasos.

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó que la intervención forma parte de un programa municipal que contempla la renovación de tres jardines por año.

Un espacio para la primera infancia

Durante la recorrida, Romero destacó el rol de los jardines maternales municipales en los primeros años de escolarización y socialización de los niños.

“Estos jardines hacen que los chicos empiecen un proceso educativo, de socialización, de alimentación saludable y de actividades físicas”, señaló.

La directora de Los Jilgueritos, Silvia Piedrabuena, valoró la renovación del edificio y consideró que las mejoras contribuirán a las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa.

Por su parte, Mónica Masetto, vocal de Presidencia del CGE, destacó el acompañamiento del organismo a los jardines maternales de Paraná y señaló que la continuidad de las salas de 3 años también contribuye a sostener la matrícula del nivel inicial en un contexto de descenso de la natalidad.

Inscripciones para 2027

Con la continuidad confirmada, las familias interesadas ya pueden realizar las consultas correspondientes para acceder a una vacante en las salas de 3 años de los jardines maternales municipales de Paraná.

El anuncio busca anticipar la organización del próximo ciclo educativo y garantizar la continuidad de un servicio que atiende a niños de primera infancia y facilita, al mismo tiempo, la organización laboral de sus familias.