La Municipalidad de Paraná presentó su propuesta de educación no formal vinculada con la tecnología, la robótica y la innovación durante el VI Congreso Internacional de Robótica Educativa e Industrial, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Paraná.

El encuentro reunió durante dos jornadas, en el Centro Provincial de Convenciones, a representantes del ámbito educativo, académico, tecnológico y productivo de distintos puntos del país y del exterior.

La participación del Municipio permitió mostrar el trabajo que se desarrolla desde el Distrito del Conocimiento, particularmente las propuestas destinadas a acercar herramientas tecnológicas a niños, adolescentes y jóvenes.

Paraná fue el único municipio que presentó su experiencia

La coordinadora del Distrito del Conocimiento, Luisina Pocay, destacó que Paraná fue el único municipio del país que presentó su trabajo en este congreso especializado.

“Es el único municipio del país que presentó su trabajo en este congreso de robótica educativa e industrial, por eso es de destacar la combinación de la vida académica con la vida política e institucional”, señaló.

Para la funcionaria, la posibilidad de exponer una política pública municipal en un ámbito académico constituye una oportunidad para intercambiar experiencias y visibilizar iniciativas desarrolladas en la ciudad.

Robótica, inteligencia artificial y nuevas tecnologías

El VI Congreso Internacional de Robótica Educativa e Industrial se planteó como un espacio de intercambio entre educación, universidad, tecnología y sector productivo.

La propuesta apunta a promover la incorporación de la robótica, la automatización, la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en los distintos niveles educativos y también en los ámbitos productivos e industriales.

En ese marco, la presentación del Distrito del Conocimiento permitió poner en diálogo una experiencia municipal de formación tecnológica con instituciones educativas, docentes, estudiantes y referentes universitarios.

Club Tech: una propuesta que busca crecer

Pocay también destacó el avance del Club Tech 2026, una de las iniciativas desarrolladas por el Distrito del Conocimiento.

“Es una política pública que hemos pensado, desarrollado e instalado en nuestra ciudad en esta gestión local. Gracias al trabajo de todo un equipo dentro del Distrito del Conocimiento y el apoyo constante de nuestra intendenta Rosario Romero, estamos transitando las inscripciones para nuestra segunda etapa del Club Tech 2026, con proyecciones a seguir creciendo”, explicó.

La propuesta forma parte de las acciones de educación no formal impulsadas desde el Municipio para acercar a los jóvenes a conocimientos y herramientas vinculadas con el mundo tecnológico.

El vínculo entre la universidad y las políticas públicas

La funcionaria también puso el foco en la importancia de que las experiencias desarrolladas desde un gobierno local puedan formar parte de espacios académicos.

“Que un municipio se piense, desarrolle y escriba para un congreso 100% académico, donde lo transitan referentes docentes de distintas universidades, estudiantes, de escuelas secundarias y escuelas técnicas, no es menor”, sostuvo Pocay.

El congreso permitió así reunir diferentes actores alrededor de una agenda que cruza educación, innovación, robótica, inteligencia artificial y desarrollo tecnológico, mientras Paraná mostró una experiencia municipal orientada a fortalecer la formación de las nuevas generaciones en estas áreas.