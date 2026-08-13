La literatura, la ciencia y el encuentro con los libros volverán a ocupar un lugar central en la ciudad con una nueva edición de la Feria del Libro Paraná Lee, que se desarrollará del viernes 14 al lunes 17 de agosto en la Sala Mayo.

Este año, la feria tendrá como eje “Eternidad – Umbrales – Pasión” y ofrecerá durante cuatro jornadas una amplia programación de charlas, presentaciones de libros, talleres, música y actividades destinadas a distintos públicos.

Con entrada libre y gratuita, el encuentro contará con la participación de más de 80 editoriales de distintos puntos del país, además de una editorial internacional, escritores, editores, diseñadores, libreros y representantes del sector cultural.

Escritores, científicos y una agenda diversa

La edición 2026 contará con la presencia de reconocidos autores y referentes de la literatura, el periodismo y la divulgación científica.

Entre los nombres anunciados se encuentran Martín Kohan, Luciano Lamberti, Tomás Downey, Sergio Aguirre, Josefina Licitra, Carmen Cáceres, Paula Galansky, Camila Perochena, Martín Sivak, Mauricio Dayub y Diego Golombek, entre otros.

La programación busca combinar la presentación de novedades editoriales con espacios de conversación y reflexión, además de propuestas destinadas especialmente a las infancias y a estudiantes.

Viernes 14: una jornada especial para estudiantes

La primera jornada de la feria, prevista para el viernes 14 de agosto de 10 a 20, estará especialmente orientada a estudiantes de escuelas primarias y secundarias de Paraná.

Desde la organización aclararon que no será necesario realizar inscripción previa.

“No hay inscripción previa, cada escuela que quiera ir podrá asistir sin solicitar un turno”, explicó Marcela Pautaso, coordinadora de la Editorial Municipal de Paraná.

La propuesta busca que los estudiantes puedan recorrer los stands, conocer editoriales y conversar directamente con escritores y feriantes.

También habrá juegos, rondas de lectura y actividades literarias, independientemente de que los visitantes compren o no libros.

“Queremos que puedan dialogar con los feriantes, conocer y charlar con escritores, y participar de juegos y rondas de lecturas”, señaló Pautaso.

Literatura, fútbol y propuestas para las infancias

Entre las actividades previstas para el viernes se destaca el conversatorio “Del otro lado del umbral”, con Luciano Lamberti y Sergio Aguirre, moderado por Azul Domé.

La elección de ambos escritores responde también a su presencia habitual en las lecturas de estudiantes secundarios de la ciudad.

La programación incluirá además la participación de Paula Galansky y Luciano Wernicke, quien presentará textos vinculados al fútbol.

Los más chicos tendrán un espacio especialmente preparado dentro de la feria, con juegos y trivias relacionadas con el último Mundial, además de actividades de lectura y propuestas de participación.

Una feria que combina libros, música y cultura

La programación del viernes comenzará por la mañana con las lecturas de Baúles Andariegos y diferentes propuestas de alfabetización e itinerancias artísticas.

También se desarrollarán presentaciones de libros, encuentros con autores y música itinerante.

Durante la tarde, la agenda continuará con nuevos lanzamientos editoriales, mesas de debate y actividades organizadas por distintas instituciones culturales, entre ellas Fundación La Hendija.

También está prevista la presentación colectiva de “La República de la Vereda”, además de talleres e instancias de intercambio.

La jornada tendrá su cierre con una propuesta que combinará poesía y música, a través del DJ Set de Fabi Quericó.

Cuatro días para encontrarse con los libros

La Feria del Libro Paraná Lee se extenderá hasta el lunes 17 de agosto y propone durante todo el fin de semana largo un espacio de encuentro entre lectores, autores, editoriales y distintos actores de la industria cultural.

La presencia de decenas de editoriales y una programación que combina literatura, ciencia, arte, música y actividades educativas busca consolidar a Paraná Lee como uno de los principales encuentros literarios de la región.