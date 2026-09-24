En el marco del eje “Paraná Ciudad Inteligente”, Marca Paraná presentó el Sello de Distinción en Innovación Tecnológica, una nueva iniciativa destinada a reconocer proyectos y organizaciones que aportan soluciones vinculadas con la ciencia, la tecnología y la transformación digital.

La convocatoria está dirigida a organizaciones que desarrollen sus actividades en la ciudad de Paraná y ya se encuentra abierta, con inscripción gratuita.

Qué busca reconocer el nuevo sello

La distinción apunta a identificar proyectos que generen valor e impacto a partir del uso estratégico de la tecnología y el conocimiento.

La propuesta busca fortalecer el perfil de Paraná como una ciudad vinculada con la innovación, la modernización y el desarrollo tecnológico. La iniciativa toma como referencia el funcionamiento del Sello Verde, utilizado para identificar prácticas sostenibles en la ciudad.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria es pública y está destinada a distintos tipos de organizaciones que operen en Paraná. Pueden participar:

Empresas, startups y emprendimientos tecnológicos.

Industrias y PyMEs innovadoras.

Universidades, centros de investigación e instituciones educativas.

Cooperativas, organizaciones sociales y proyectos colaborativos.

Cuatro áreas de innovación

Los proyectos serán evaluados por un jurado técnico e interdisciplinario integrado por referentes de los ámbitos público, privado, académico y científico.

La convocatoria contempla distintas dimensiones de innovación:

Transformación digital: incluye automatización, Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Internet de las Cosas (IoT) e Industria 4.0.

Innovación en productos y servicios: contempla nuevas soluciones, patentes y modelos de negocio.

Innovación pública, social y ambiental: abarca iniciativas de gobierno digital, inclusión y accesibilidad digital, eficiencia energética, movilidad inteligente y economía circular.

Ecosistema, vinculación y talento: considera proyectos de transferencia tecnológica, redes de colaboración y desarrollo del talento local.

Qué reciben las organizaciones distinguidas

Las organizaciones seleccionadas podrán utilizar institucionalmente el Sello de Distinción en Innovación Tecnológica en sus sitios web, dossiers, empaques y presentaciones comerciales.

Además, recibirán un certificado oficial y una placa de reconocimiento, y tendrán difusión a través de los canales de comunicación de Marca Paraná.

También podrán ser presentadas como casos de éxito y tendrán prioridad e integración en actividades vinculadas con el ecosistema tecnológico e innovador de la ciudad.

Cómo inscribirse

La convocatoria se encuentra abierta y la postulación no tiene costo.

Las organizaciones interesadas pueden completar el formulario digital de inscripción:

Formulario de inscripción al Sello de Distinción en Innovación Tecnológica

También se puede consultar información sobre la convocatoria en:

Municipalidad de Paraná – Convocatorias