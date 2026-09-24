Paraná lanzó un nuevo sello para reconocer proyectos de innovación tecnológica
La distinción busca visibilizar a empresas, startups, universidades e instituciones que desarrollan soluciones basadas en tecnología y conocimiento. La inscripción es gratuita.
En el marco del eje “Paraná Ciudad Inteligente”, Marca Paraná presentó el Sello de Distinción en Innovación Tecnológica, una nueva iniciativa destinada a reconocer proyectos y organizaciones que aportan soluciones vinculadas con la ciencia, la tecnología y la transformación digital.
La convocatoria está dirigida a organizaciones que desarrollen sus actividades en la ciudad de Paraná y ya se encuentra abierta, con inscripción gratuita.
Qué busca reconocer el nuevo sello
La distinción apunta a identificar proyectos que generen valor e impacto a partir del uso estratégico de la tecnología y el conocimiento.
La propuesta busca fortalecer el perfil de Paraná como una ciudad vinculada con la innovación, la modernización y el desarrollo tecnológico. La iniciativa toma como referencia el funcionamiento del Sello Verde, utilizado para identificar prácticas sostenibles en la ciudad.
Quiénes pueden postularse
La convocatoria es pública y está destinada a distintos tipos de organizaciones que operen en Paraná. Pueden participar:
- Empresas, startups y emprendimientos tecnológicos.
- Industrias y PyMEs innovadoras.
- Universidades, centros de investigación e instituciones educativas.
- Cooperativas, organizaciones sociales y proyectos colaborativos.
Cuatro áreas de innovación
Los proyectos serán evaluados por un jurado técnico e interdisciplinario integrado por referentes de los ámbitos público, privado, académico y científico.
La convocatoria contempla distintas dimensiones de innovación:
Transformación digital: incluye automatización, Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Internet de las Cosas (IoT) e Industria 4.0.
Innovación en productos y servicios: contempla nuevas soluciones, patentes y modelos de negocio.
Innovación pública, social y ambiental: abarca iniciativas de gobierno digital, inclusión y accesibilidad digital, eficiencia energética, movilidad inteligente y economía circular.
Ecosistema, vinculación y talento: considera proyectos de transferencia tecnológica, redes de colaboración y desarrollo del talento local.
Qué reciben las organizaciones distinguidas
Las organizaciones seleccionadas podrán utilizar institucionalmente el Sello de Distinción en Innovación Tecnológica en sus sitios web, dossiers, empaques y presentaciones comerciales.
Además, recibirán un certificado oficial y una placa de reconocimiento, y tendrán difusión a través de los canales de comunicación de Marca Paraná.
También podrán ser presentadas como casos de éxito y tendrán prioridad e integración en actividades vinculadas con el ecosistema tecnológico e innovador de la ciudad.
Cómo inscribirse
La convocatoria se encuentra abierta y la postulación no tiene costo.
Las organizaciones interesadas pueden completar el formulario digital de inscripción:
Formulario de inscripción al Sello de Distinción en Innovación Tecnológica
También se puede consultar información sobre la convocatoria en: