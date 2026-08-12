La Municipalidad de Paraná abrió una nueva convocatoria del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia (FEICAC), una herramienta destinada a financiar proyectos culturales, artísticos y científicos que tengan impacto en la comunidad.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el lunes 21 de septiembre y contempla aportes de entre $2.800.000 y $4.500.000, de acuerdo con la categoría en la que se inscriba cada propuesta.

El programa busca fortalecer la producción cultural y artística, la investigación, la formación y la circulación de contenidos, con especial atención a iniciativas que promuevan la participación comunitaria y el desarrollo sociocultural de los distintos barrios de la capital entrerriana.

¿Quiénes pueden acceder al FEICAC?

La convocatoria está dirigida a personas físicas, personas jurídicas e instituciones que tengan domicilio en Paraná y una antigüedad superior a un año.

Las propuestas deberán estar vinculadas con actividades de base cultural, artística y/o científica y orientadas a la promoción y el desarrollo sociocultural de la ciudad.

Desde el Municipio señalaron que en esta edición se busca impulsar especialmente proyectos que generen espacios de creación en los barrios, propuestas de capacitación y formación e intervenciones urbanas desde diferentes disciplinas artísticas.

También se apunta a fortalecer el intercambio entre los distintos territorios de Paraná y las diferentes maneras de producir, observar y transformar el entorno.

“Continuamos con este fondo para estimular a la ciencia del arte por decisión política de la intendenta Rosario Romero. En la edición anterior se repartieron más de 160 millones de pesos, por eso invitamos a la gente de la cultura que se sume este año”, señaló el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani.

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó la articulación con universidades y el sistema educativo.

“Este incentivo es una construcción colectiva, no solamente es iniciativa del Municipio, sino que se articula con Universidades y se vincula a la educación pública”, sostuvo.

Las 11 líneas de interés del FEICAC 2026

Una de las características de esta edición es la incorporación de nuevas áreas prioritarias. El FEICAC 2026 busca financiar iniciativas que utilicen el arte, la cultura y la ciencia como herramientas para la inclusión y la transformación social.

Los proyectos podrán encuadrarse en las siguientes líneas:

Cultura Comunitaria

Salud y Ambiente

Educación Popular

Salud Mental y Consumos Problemáticos

Espacios Culturales Independientes

Memoria e Identidad Local

Economía Popular y Organización Comunitaria

Fortalecimiento y perfeccionamiento de expresiones de Carnaval

Géneros y diversidades

Nuevas tecnologías y Mundo Digital

Rescate e investigación cultural, artística y científica

Entre las novedades se encuentran Espacios Culturales Independientes, Memoria e Identidad Local y Fortalecimiento y perfeccionamiento de expresiones de Carnaval.

La incorporación de estas líneas amplía el alcance del programa y permite incluir proyectos relacionados con el patrimonio, la identidad paranaense y las diferentes expresiones de la cultura local.

Cuánto dinero entrega el FEICAC 2026

Los montos disponibles dependen de la categoría del proyecto:

Categoría Tipo de proyecto Aporte A Emprendimientos culturales sin fines de lucro $2.800.000 a $3.400.000 B Emprendimientos asociativos culturales, artísticos o científicos $2.800.000 a $3.400.000 C Producciones discográficas, editoriales, audiovisuales y de diseño independientes $2.800.000 a $3.400.000 D Preservación, restauración y puesta en valor del patrimonio artístico, histórico y arquitectónico $4.000.000 a $4.500.000

Cada postulante deberá establecer el monto mínimo y máximo necesario para ejecutar el proyecto.

Posteriormente, durante la evaluación, el jurado determinará el monto definitivo del aporte dentro de los límites establecidos para cada categoría.

Tutorías obligatorias antes de presentar el proyecto

Como parte del proceso de inscripción, todos los proyectos deberán participar al menos una vez de una instancia de tutoría antes de realizar la presentación definitiva.

Las tutorías comenzaron el 10 de agosto y tienen como objetivo acompañar a los postulantes en la formulación de las propuestas, especialmente en los aspectos formales y en la presentación de los proyectos.

Para solicitar una tutoría, los interesados deberán enviar un correo electrónico a [email protected], colocando en el asunto “TUTORÍAS” y agregando una breve descripción de la iniciativa.

Cómo presentar un proyecto al FEICAC

Las bases y condiciones de la convocatoria, junto con la información necesaria para realizar la presentación, se encuentran disponibles en el sitio oficial de la Municipalidad de Paraná.

Fecha límite: lunes 21 de septiembre.

Consultas: [email protected]