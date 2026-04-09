La propuesta es impulsada por el equipo interdisciplinario conformado por Yamila Barrientos y Dimas Santillán, y tendrá su primera función destinada a estudiantes de la Licenciatura y el Profesorado de Psicología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, específicamente quienes cursan la cátedra de Orientación Vocacional y Laboral en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.

Un espacio de participación y reflexión

El proyecto propone construir un puente entre el arte escénico y la psiquis, con el objetivo de abrir interrogantes y generar instancias de reflexión en torno a la salud mental en distintos ámbitos comunitarios.

La dinámica se estructura en dos momentos: una escena abierta en la que se representan situaciones que interpelan al público, y un foro participativo posterior, coordinado por los responsables del proyecto. Este formato busca que los espectadores no solo observen, sino que también se involucren activamente, aportando miradas y experiencias.

Según explicaron sus impulsores, la iniciativa surge de la necesidad de explorar nuevas formas de abordar la salud mental, entendiendo que el lenguaje artístico puede funcionar como un canal para expresar aquello que muchas veces no logra verbalizarse en otros espacios.

Respaldo institucional y proyección comunitaria

El proyecto cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Extensión de la Uader, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Casa de la Cultura de Paraná, además del apoyo de organizaciones vinculadas al abordaje de problemáticas sociales, como Red Puentes Federal y Vientos de Libertad.

Asimismo, la iniciativa fue seleccionada por el Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia de la Municipalidad de Paraná, lo que permitió su puesta en marcha.

De cara al futuro, los organizadores adelantaron que el proyecto buscará expandirse hacia Centros de Integración Comunitaria y escuelas secundarias de la ciudad, con el propósito de ampliar su alcance y generar espacios de diálogo en distintos sectores de la comunidad.

El acceso a la actividad será libre y gratuito, en línea con el objetivo de promover una participación abierta e inclusiva en torno a la salud mental.