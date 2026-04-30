El convenio fue firmado por la intendenta Rosario Romero junto a autoridades de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de Uader, en el marco del programa Diseña Paraná, una iniciativa que lleva cinco años de trabajo articulado con el sector creativo local.

La diplomatura apunta a fortalecer el ecosistema productivo existente mediante la incorporación de conocimientos específicos que permitan a los emprendedores consolidar y proyectar sus emprendimientos. “Ese crecimiento tiene un valor que se puede medir al inicio y al final de la experiencia”, sostuvo Romero, quien remarcó la importancia de acompañar el desarrollo de quienes forman parte de la industria del diseño.

Además, la intendenta vinculó la propuesta con los ejes de su gestión, al señalar que el sector requiere “sostenibilidad, cuidado del ambiente, creatividad y fomento de lo local”, destacando la relevancia de impulsar el consumo de producción entrerriana.

Por su parte, el decano de la facultad, Daniel Richard, explicó que la diplomatura está pensada para todo el sector de diseño de indumentaria de Paraná, tanto para quienes ya integran el programa municipal como para nuevos interesados. “Buscamos fortalecer a quienes se dedican a este rubro con una propuesta conjunta entre la universidad y el municipio”, indicó.

La formación tendrá una carga total de 150 horas e incluirá instancias teóricas y prácticas. Según detalló Richard, algunas actividades se desarrollarán en la escuela Juan L. Ortiz y en el taller textil municipal. La iniciativa ya despierta interés: en un seminario previo participaron más de 70 personas, por lo que se prevé alcanzar cerca de 100 inscriptos y abrir dos comisiones.

El decano también destacó el rol de la universidad en este tipo de proyectos: “Se trata de poner el conocimiento artístico y estético al servicio del sector productivo y generar valor en la comunidad”.

Articulación con Diseña Paraná

La diplomatura se vincula directamente con el programa Diseña Paraná, creado por ordenanza municipal, que en su quinta edición durante 2026 incorporará contenidos de esta formación. En ese marco, se otorgarán 25 becas completas destinadas a diseñadores con trayectoria dentro del programa.

La iniciativa busca consolidar al diseño local como un polo de desarrollo con identidad propia, con potencial de atraer inversiones y generar empleo en la región.

Inscripciones abiertas

Las personas interesadas podrán inscribirse a partir del lunes 4 de abril mediante un formulario online que estará disponible en los sitios web y redes sociales de la Municipalidad de Paraná y de la facultad organizadora. En paralelo, se abrirá una convocatoria específica para acceder a las becas destinadas a integrantes de Diseña Paraná, en articulación con Marca Paraná.