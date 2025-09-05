La ciudad de Paraná amaneció este viernes 5 de septiembre sin servicio de transporte urbano, debido a un paro impulsado por la empresa BUSES Paraná, medida que desde el municipio calificaron como “injustificada” y orientada únicamente a “perjudicar a los paranaenses”.

La postura del Municipio

Desde la Municipalidad de Paraná recordaron que cada mes se realizan en tiempo y forma los depósitos correspondientes al financiamiento del sistema de transporte, por lo que —según señalaron— no existe motivo que justifique la interrupción del servicio.

En ese sentido, remarcaron que la decisión de la prestataria deja sin cobertura a miles de usuarios que dependen del colectivo para trasladarse diariamente.

Negociaciones en marcha

Pese al malestar generado, el municipio confirmó que mantiene un diálogo permanente con el Gobierno de Entre Ríos, en busca de una solución conjunta que permita superar el conflicto.

También recordaron que la concesión de BUSES Paraná para prestar el servicio urbano en la capital entrerriana vence en diciembre, por lo que la situación de la empresa se encuentra bajo revisión.

Usuarios afectados

Mientras tanto, la medida de fuerza impacta de lleno en trabajadores, estudiantes y vecinos en general, que quedaron sin la principal alternativa de transporte público.

La Municipalidad insistió en que la responsabilidad del conflicto es de la prestataria y reiteró que “no hay razones que justifiquen dejar sin servicio a los ciudadanos”.