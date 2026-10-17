La tradicional Feria de Salta y Nogoyá, en Paraná, desarrolla un fin de semana especial con propuestas culturales, recreativas y comerciales por el Día de la Madre. Desde este viernes 16 y hasta el domingo 18 de octubre, quienes visiten el predio podrán participar de talleres, espectáculos musicales, karaoke, bingo, degustaciones y sorteos.

La iniciativa es impulsada por 24 comerciantes del mercado, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná, y apunta a generar mayor movimiento comercial y ofrecer nuevas experiencias a las familias que habitualmente concurren al lugar.

El subsecretario de Producción municipal, Oscar Bustamante, destacó la programación organizada por los puesteros y señaló que la propuesta se enmarca en “Sabores de la Feria”, un programa que busca promover los mercados municipales más allá de su actividad comercial cotidiana.

Según explicó, el Municipio acompaña estas iniciativas con el objetivo de facilitar la articulación entre el sector público y los comerciantes, aprovechando fechas especiales para incrementar la circulación de visitantes y favorecer las ventas.

Tres días de actividades para compartir

Cristina Martínez, responsable de Yvy Aromas Naturales, ubicado en el puesto 3, explicó que la agenda fue organizada de manera conjunta por los 24 locales participantes para ofrecer una alternativa diferente y convocar a nuevos visitantes.

La programación incluye talleres, espectáculos, promociones y sorteos con premios aportados por los propios comerciantes, que se realizarán el domingo.

“Queremos que sea un momento de recreación, donde las personas puedan expresarse, compartir unos mates, escuchar música y disfrutar. Buscamos que la feria no sea solamente un espacio comercial, sino también un lugar de encuentro familiar”, expresó Martínez.

Viernes: pintura, mate bingo y degustaciones

La agenda comenzó con un taller de pintura sobre bolsas de tela, en el que los participantes pueden personalizar sus propias creaciones.

La actividad tiene un costo de $25.000 e incluye una bolsa de tela resistente, pinturas acrílicas, pinceles, esténciles y los materiales necesarios para realizar el trabajo. No se requieren conocimientos previos y, al finalizar, cada participante puede llevarse su producción. También se ofrece una merienda gratuita.

La jornada se completa con un mate bingo, sorteos y degustaciones de tortas y otras elaboraciones.

Sábado: aromas, música y karaoke

Para este sábado, la propuesta contempla la presentación del coro de la Escuela de Música y un taller de diseño de aromas personales.

Durante el encuentro, los participantes aprenderán a elaborar perfumes y perfuminas. La actividad incluye los insumos, materiales explicativos y recetas para continuar preparando estas elaboraciones en sus hogares. El costo está destinado a cubrir los materiales y cada persona podrá llevarse su producción.

Por la noche, habrá una propuesta de karaoke con canciones de Sandro, para sumar música y entretenimiento a la programación.

Domingo: música, promociones y sorteos

El domingo, en coincidencia con el Día de la Madre, se realizarán nuevas presentaciones musicales sobre calle Nogoyá, además de promociones especiales en los comercios.

También se llevarán adelante los sorteos organizados por los 24 locales participantes, con premios aportados por los propios comerciantes.

Una iniciativa colectiva de los comerciantes

Martínez destacó que la organización conjunta busca fortalecer los vínculos entre quienes trabajan diariamente en la feria y generar propuestas que beneficien al conjunto de los locales.

La intención, explicó, es que el mercado no solo sea reconocido por la variedad y calidad de sus productos, sino también como un espacio para compartir actividades, aprender y construir conocimientos.