La jornada reunió a más de 30 emprendimientos vinculados a la moda circular, el diseño sustentable y la reutilización, además de contar con un patio gastronómico integrado por propuestas de la Economía Social. Vecinos y vecinas se acercaron para recorrer los stands, adquirir productos y conocer alternativas de producción más amigables con el ambiente.

Un espacio que crece y se consolida

Desde el municipio destacaron el crecimiento sostenido de la iniciativa, que apunta a instalar hábitos de consumo más conscientes. El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, valoró el acompañamiento de la comunidad y el rol de los emprendedores.

“Los emprendedores se han apropiado de esta iniciativa, y eso nos llena de satisfacción, porque no solo les da la posibilidad de mostrar y vender sus productos, sino también de generar un paseo más para la ciudad”, expresó.

En ese sentido, adelantó que la feria tendrá continuidad mensual como parte de una estrategia más amplia: “Es una forma de potenciar el trabajo de muchos emprendedores, pero también de avanzar en una línea clara: construir una ciudad sostenible y sustentable”.

Economía circular y conciencia ambiental

Ríos también subrayó el impacto ambiental de la industria textil y la importancia de promover alternativas: “Es una de las industrias más contaminantes. Por eso impulsamos la economía circular, para reutilizar y reciclar indumentaria, acompañar a los emprendedores y, al mismo tiempo, cuidar el ambiente”.

La subsecretaria de Economía Social, Priscila Spinetti, coincidió en que la propuesta ya comienza a instalarse en la agenda local. “Participaron 30 emprendedores, principalmente de moda, con productos desarrollados a partir de materiales reciclados o procesos sustentables”, indicó.

Además, destacó la respuesta del público: “Muchísimos paranaenses se acercaron, no solo a recorrer sino también a comprar. Eso es importante porque empieza a generarse una mirada distinta sobre el consumo y la reutilización”.

Voces emprendedoras

Entre los protagonistas de la jornada estuvo Mariana Páez, creadora de la línea Amuletos, dedicada a la joyería con papel reutilizado. “Es una posibilidad de darle una nueva vida a materiales que ya existen. Busco generar piezas accesibles, únicas y con menor impacto ambiental”, explicó, y definió a la feria como “una vidriera maravillosa”.

También participó Mateo Leguiza, impulsor de Bonescreep, un proyecto de moda circular basado en la intervención de prendas de segunda mano. “Busco prendas usadas y las personalizo a mano. Es un trabajo único: nadie más va a tener esa misma pieza”, señaló.

Un cambio cultural en marcha

La Feria Circular se consolida así como un espacio de encuentro que combina producción local, conciencia ambiental y creatividad. Desde el municipio remarcan que este tipo de iniciativas reflejan un cambio cultural en la ciudad, donde cada vez más personas eligen alternativas de consumo responsables.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano, a través del área de Economía Social, con el acompañamiento del Centro Cultural Juan L. Ortiz, reafirmando el compromiso de la ciudad con el desarrollo sostenible y la economía circular.