Un joven de 24 años fue detenido este sábado por la mañana en Paraná, luego de ser señalado por un intento de robo ocurrido en el barrio Lomas del Mirador II.

Según informó la Jefatura Departamental Paraná, el procedimiento comenzó a partir de una intervención solicitada por la sala de la División 911.

Intentó llevarse una motocicleta

De acuerdo con la información policial, una mujer fue abordada por un hombre que exhibió un elemento similar a un arma de fuego e intentó sustraerle su motocicleta.

Al no conseguir llevarse el vehículo, el sospechoso le quitó el casco a la mujer y escapó del lugar.

Ante la denuncia, personal policial desplegó una búsqueda por los pasillos del barrio.

Lo encontraron sobre los techos

Durante el operativo, los efectivos localizaron al sospechoso sobre los techos de unas viviendas.

Al advertir la presencia policial, intentó nuevamente escapar y trepó a un árbol. Finalmente fue reducido y aprehendido por los uniformados.

En el procedimiento se recuperó el casco sustraído y se secuestró un juguete con características similares a un arma de fuego, que habría sido utilizado durante el hecho.

Quedó a disposición de la Justicia

Tras comunicar la situación a la Fiscalía en turno, se dispuso la detención del joven y su alojamiento en la Alcaidía.

Además, se ordenó el secuestro del elemento utilizado y la restitución del casco a su propietaria.