La incorporación del equipamiento forma parte de la estrategia municipal orientada a modernizar los servicios públicos y mejorar las condiciones de transitabilidad en distintos sectores de la ciudad.

Según destacaron desde el Ejecutivo local, el asfalto en frío ya ha sido utilizado con resultados positivos en diversas ciudades del país y presenta ventajas tanto económicas como ambientales respecto de los métodos tradicionales.

Menor costo y mayor capacidad de trabajo

Durante la presentación de la nueva planta, la intendenta Rosario Romero señaló que la inversión permitirá reducir significativamente los costos de producción.

“Es una planta moderna que va a producir a un 30 por ciento menos del costo que tiene el asfalto en caliente. Nos permitirá realizar tareas de conservación vial con recursos propios y mano de obra municipal”, afirmó.

La presidenta municipal destacó además que la incorporación de tecnología es clave para mejorar la capacidad operativa del municipio y brindar respuestas más eficientes a las demandas de los vecinos.

Más frentes de trabajo en la ciudad

Por su parte, el viceintendente David Cáceres explicó que la decisión de adquirir la planta fue el resultado de un proceso de evaluación previo sobre el desempeño del material.

“Desde el inicio de la gestión se realizaron pruebas para analizar la durabilidad, aplicación y beneficios del asfalto en frío. Esta incorporación permitirá aumentar la producción y responder con mayor rapidez a las necesidades de la comunidad”, indicó.

En la misma línea, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, sostuvo que la nueva infraestructura facilitará la planificación de múltiples frentes de bacheo simultáneos en distintos sectores de la ciudad.

Beneficios operativos y ambientales

Entre las ventajas señaladas por el municipio se encuentran una mayor producción diaria de material, menor desperdicio durante la elaboración y una reducción de los costos operativos.

Además, el sistema permite almacenar el asfalto que no sea utilizado de inmediato, posibilitando su empleo posterior o su disponibilidad ante situaciones de emergencia.

Desde el punto de vista ambiental, el asfalto en frío presenta un menor impacto debido a que requiere menos consumo energético para su elaboración y no genera emisiones contaminantes durante el proceso productivo.

Inversión para mejorar la infraestructura urbana

Con la incorporación de esta planta, la Municipalidad de Paraná busca fortalecer las tareas de mantenimiento vial y reducir los tiempos de respuesta ante los reclamos vinculados al estado de las calles.

La nueva tecnología permitirá ampliar la cobertura territorial de los trabajos, optimizar la utilización de los recursos públicos y sostener un esquema de intervención permanente en la red vial urbana.

Desde la gestión municipal consideran que la inversión contribuirá a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial, además de generar mejores condiciones de circulación para vecinos, transporte público y actividades productivas de la capital provincial.