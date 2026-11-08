Con una importante convocatoria de público, este sábado se inauguró la 35ª edición de la Feria de las Colectividades y el 8° Festival Patio de Sabores. El encuentro se desarrolla en la Sala Mayo de Paraná y propone un espacio para compartir tradiciones, gastronomía y expresiones culturales de distintas partes del mundo.

La actividad es organizada por la Unión de Colectividades de Entre Ríos y la Confederación Argentina de Colectividades, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná.

Durante el acto de apertura, el subsecretario de Turismo y presidente del Ente Mixto de Turismo de la Ciudad de Paraná (Empatur), Agustín Clavenzani, destacó el crecimiento sostenido de la iniciativa y el compromiso de las instituciones que trabajan durante todo el año para preservar sus tradiciones.

En ese marco, transmitió el saludo de la intendenta Rosario Romero y valoró la tarea de los dirigentes de las colectividades. “Este tipo de iniciativas fomentan el arraigo, la identidad y la pertenencia”, expresó.

Por su parte, el director general de Colectividades y presidente de la Confederación Argentina de Colectividades, Sebastián Tomassi, remarcó el trabajo cotidiano de las asociaciones y la diversidad de propuestas de esta edición.

“Es importante el trabajo que las asociaciones hacen día a día. Tenemos a disposición más de 14 propuestas gastronómicas y más de 25 asociaciones de colectividades presentes”, señaló.

También destacó la programación artística y el acompañamiento del público, además del apoyo municipal en aspectos organizativos como la infraestructura, la carpa y el sonido.

El presidente de la Unión de Colectividades de Entre Ríos, José Gareis, puso el acento en la participación de las instituciones y el trabajo artesanal que hay detrás de cada puesto. Según indicó, entre sábado y domingo se contemplan 45 representaciones artísticas vinculadas con las distintas colectividades, además de expresiones de música nativa.

Tradiciones y sabores de distintas comunidades

Entre las instituciones participantes se encuentra la Unión Suiza de Paraná, que este año celebra 135 años de trayectoria. Juan Manuel Kieffer, tesorero de la nueva comisión directiva, y Silvia Castello, expresidenta de la entidad, compartieron detalles sobre la historia y las propuestas de la colectividad.

La gastronomía ocupa un lugar central en su participación. Entre las especialidades ofrecen raclette, una preparación de pan saborizado con cebolla, queso y panceta, cubierta con queso fundido. También presentan tortas de chocolate, manzana y queso, además de productos vinculados con la tradicional chocolatería suiza.

En el plano cultural, Castello contó que la institución desarrolla dos talleres: uno de panadería, los martes, y otro de marroquinería, los lunes. Además, manifestó el orgullo de participar nuevamente de la feria y compartir con los visitantes una tradición que lleva más de un siglo presente en la ciudad.

Otra de las entidades presentes es la Sociedad Unión Árabe. Héctor Hugo Scotti repasó parte de la historia de la institución, que desarrolla sus actividades desde aproximadamente 1960.

Uno de los principales objetivos de la colectividad, explicó, es mantener vivo el legado de quienes llegaron desde países árabes, especialmente Siria y Líbano, y transmitirlo a las nuevas generaciones. La gastronomía constituye una de las expresiones más representativas de esa herencia cultural.

La inmigración italiana también tiene su espacio a través de la Familia Piamontesa. Silvia Mayer, representante de la colectividad, relató que su abuelo llegó desde la región del Piamonte a la Argentina junto a su padre, quien se desempeñó como constructor en Paraná. Mayer integra la institución desde 2005 y participó de distintas actividades, entre ellas el coro.

A través de la gastronomía, la música, las danzas y las historias familiares, la Feria de las Colectividades vuelve a ofrecer un espacio de encuentro en Paraná. Cada institución comparte parte de su identidad y contribuye a preservar las tradiciones que forman parte de la historia cultural de la región.