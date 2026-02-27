La ciudad de Paraná dará inicio formal este domingo a su actividad legislativa correspondiente al año 2026. En cumplimiento de lo establecido por la Ley de Régimen Municipal de Entre Ríos y el reglamento interno del Honorable Concejo Deliberante de Paraná, se llevará a cabo la Apertura de Sesiones Ordinarias.

El acto marcará el comienzo de un nuevo período de trabajo parlamentario en la capital entrerriana, donde se debatirán y definirán las principales ordenanzas y proyectos que impactarán en la gestión local.

La ceremonia en Sala Mayo

La ceremonia está prevista para las 8:30 horas y tendrá lugar en la Sala Mayo, espacio emblemático para los encuentros institucionales de la ciudad.

Como es tradición, el eje central de la jornada será el mensaje de la intendenta Rosario Romero, quien brindará su discurso anual ante el cuerpo deliberativo. En su exposición se espera que realice un balance de la gestión desarrollada durante el último año y que trace los principales lineamientos estratégicos para el 2026.

Un mensaje clave para la agenda local

La Apertura de Sesiones Ordinarias constituye uno de los actos institucionales más relevantes del calendario político municipal, ya que fija la agenda legislativa y anticipa las prioridades del Ejecutivo local en materia de obras públicas, servicios, desarrollo social y planificación urbana.

Con este acto, Paraná pondrá en marcha formalmente un nuevo año legislativo, en un contexto donde el diálogo entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante será determinante para avanzar en las iniciativas previstas para la ciudad.