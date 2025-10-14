La Municipalidad de Paraná, junto al Centro Comercial e Industrial de Paraná (CeCIP), lanzó la propuesta “Paraná Celebra a Mamá”, una iniciativa que busca impulsar el comercio local y dinamizar las ventas con motivo del Día de la Madre, que se celebra este domingo 19 de octubre.

La actividad se desarrollará este jueves 16 de octubre en comercios del centro y de distintos barrios de la ciudad, con descuentos, promociones y sorteos exclusivos. Además, habrá ferias de emprendedores, actividades culturales y horarios de atención extendidos en varios locales adheridos a la campaña.

Desde el municipio destacaron el acompañamiento a la iniciativa del sector privado. “Desde el municipio respaldamos esta propuesta que nuclea a los comercios de la ciudad para favorecer el consumo local y promocionar la identidad comercial paranaense, en el marco del Estado facilitador que propone la intendenta Rosario Romero”, expresó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

El funcionario agregó que “días antes al Día de la Madre, los comercios van a estar ofreciendo cuotas, beneficios, promociones, sorteos y otras iniciativas durante la jornada”, con el objetivo de incentivar las ventas y fortalecer el vínculo con los consumidores.

Por su parte, el presidente del CeCIP, Marcelo Quiroga, señaló que “con la idea de descomprimir las compras de último momento y pensando en el contexto negativo que atraviesa el sector comercial en el país, motivamos promociones y distintas iniciativas que los más de 40 locales adheridos, tanto del centro como de los barrios, van a ofrecer durante la jornada, algunos con horarios extendidos”.

La propuesta “Paraná Celebra a Mamá” se enmarca en una serie de acciones conjuntas entre el municipio y las entidades que representan al comercio local, con el propósito de reactivar el consumo interno, acompañar a los emprendedores y fortalecer la economía paranaense.