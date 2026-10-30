La Municipalidad de Paraná impulsa una agenda de acciones para acompañar al comercio local, promover el consumo de cercanía y fortalecer la actividad económica de la ciudad. Bajo la campaña “Elegí Acá”, el programa reúne propuestas destinadas a ampliar la visibilidad de los negocios, atraer nuevos clientes y generar oportunidades de comercialización.

La estrategia se desarrolla junto con el Centro Comercial e Industrial de Paraná, el Paseo del Centro, universidades, cámaras empresariales y otras instituciones. El objetivo es acompañar a los comerciantes frente a los cambios en los hábitos de consumo y el crecimiento de las ventas por internet.

Desde el Municipio destacan el papel de los comercios en la generación de empleo, el movimiento económico y la identidad de los barrios. La iniciativa busca promover las compras en establecimientos de la ciudad y fortalecer los vínculos entre los negocios y la comunidad.

Descuentos para estudiantes y promociones en la Peatonal

Una de las principales herramientas es UniPase, una tarjeta de descuentos y beneficios destinada a estudiantes universitarios, impulsada por la Mesa Interuniversitaria de Marca Paraná en articulación con la Subsecretaría de Producción.

A octubre de 2026, la propuesta cuenta con 122 comercios adheridos, 140 puntos de venta y más de 3.200 estudiantes inscriptos.

El programa busca acercar a los jóvenes a los negocios de la ciudad mediante descuentos, campañas especiales y acciones de difusión. También contempla la producción de contenidos audiovisuales en los locales adheridos para dar a conocer sus productos y servicios.

Otra de las iniciativas es “Miércoles de Paseo en la Peatonal”, que reúne a más de 80 comercios. Organizada por el Paseo del Centro y el Centro Comercial e Industrial de Paraná, con respaldo municipal, la actividad se realiza los segundos miércoles de cada mes.

La propuesta incluye promociones, descuentos, exhibición de productos sobre la Peatonal San Martín e intervenciones artísticas y culturales.

La quinta edición se realizó el 14 de octubre y la agenda continuará en noviembre y diciembre, con la intención de incrementar la circulación de público y consolidar el centro como un espacio de paseo, encuentro y actividad comercial.

Paraná Comercia: una ronda para generar nuevos negocios

La agenda también contempla acciones destinadas a vincular empresas, ampliar redes de proveedores y generar oportunidades de venta.

En ese marco, el 26 de noviembre se realizará una nueva edición de Paraná Comercia, una ronda de negocios multisectorial que tendrá lugar en Sala Mayo. La actividad reunirá a empresas y emprendimientos para promover contactos y posibles acuerdos comerciales.

La iniciativa es organizada por la Municipalidad junto con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el Centro Comercial e Industrial de Paraná y la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER).

La primera edición se desarrolló en diciembre de 2025. La continuidad del encuentro apunta a consolidar a Paraná como un punto de vinculación para empresas y actores productivos locales, provinciales y regionales.

Comercio electrónico: preparan una propuesta para 2027

La campaña también incluye acciones para ayudar a los comerciantes a adaptarse a las nuevas modalidades de consumo.

El 29 de mayo de 2026 se realizó una jornada interinstitucional sobre comercio electrónico en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Participaron más de 60 comerciantes, representantes de cámaras y referentes de instituciones locales.

Durante el encuentro se desarrollaron talleres de intercambio y una exposición de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Los aportes fueron reunidos en un documento de trabajo que permitió identificar dificultades y oportunidades para el sector.

Entre las propuestas surgió la posibilidad de crear una feria digital para ampliar el alcance de los comercios de Paraná hacia el Gran Paraná, el Gran Santa Fe y otros mercados provinciales.

Según lo informado por el Municipio, actualmente se trabaja en una propuesta para avanzar con su implementación durante los primeros meses de 2027.

Ferias y eventos para impulsar las ventas

La agenda municipal incorpora ferias y eventos que funcionan como espacios de comercialización y promoción para comerciantes, emprendedores y artesanos.

Entre las próximas actividades previstas figuran:

Tierra y Agua, Expo de Pesca y Outdoors: 14 y 15 de noviembre de 2026.

14 y 15 de noviembre de 2026. Feria del Regalo: durante el fin de semana del 8 de diciembre.

durante el fin de semana del 8 de diciembre. Feria Navideña: en los días previos al 24 de diciembre.

en los días previos al 24 de diciembre. Feria de Carnaval: del 5 al 9 de febrero de 2027.

A estas propuestas se suman las actividades periódicas de la Feria de Salta y Nogoyá y del Mercado Sud, integradas a la marca “Sabores de las Ferias”. Estos espacios contribuyen a fortalecer los circuitos de comercialización de productores y emprendedores locales.

Una estrategia que busca llegar a los barrios

Otro de los objetivos de “Elegí Acá” es ampliar la promoción de los comercios ubicados fuera del microcentro y de la Peatonal San Martín.

Para ello, se trabaja en la incorporación de imágenes, testimonios e historias de establecimientos de diferentes calles y sectores de Paraná, con el propósito de mostrar la diversidad de la actividad comercial y su aporte a la vida cotidiana de los barrios.

La iniciativa se desarrolla en articulación con entidades privadas del sector, con las que el Municipio busca avanzar en una mirada compartida sobre la dinámica comercial de la ciudad.

Con descuentos, rondas de negocios, ferias y herramientas digitales, “Elegí Acá” apunta a fortalecer el comercio de proximidad y generar nuevas oportunidades para los negocios locales. La propuesta busca instalar el consumo en la propia ciudad como una forma de acompañar el empleo, la actividad económica y el desarrollo de Paraná.