La ciudad de Paraná rendirá homenaje este sábado 8 de agosto a Carlos Alberto "Indio" Solari, uno de los máximos referentes del rock argentino, con una jornada que combinará memoria, música y actividades culturales abiertas al público.

La iniciativa se enmarca en la Ordenanza Nº 10.233, mediante la cual el reconocido artista fue declarado Ciudadano Ilustre de Paraná, en reconocimiento a su trayectoria y a su vínculo con la capital entrerriana, donde transcurrieron sus primeros años de vida.

Colocarán una placa en la casa donde vivió el Indio Solari

Las actividades comenzarán a las 16:30, con el descubrimiento de una placa conmemorativa en el edificio del Correo Argentino, ubicado en 25 de Mayo 114, inmueble donde el músico residió durante su infancia.

El acto contará con la participación del Ensamble Coral Para Voz, dirigido por Marcelo Vargas, que acompañará la ceremonia con un repertorio especialmente preparado para la ocasión.

Con esta señalización, la Municipalidad busca dejar plasmado en el espacio público el vínculo histórico entre el artista y la ciudad.

Festival gratuito con música y propuestas culturales

A partir de las 19, la actividad se trasladará a la explanada del Anfiteatro Héctor Santángelo, donde se desarrollará un festival con entrada libre y gratuita.

La programación incluirá presentaciones musicales, intervenciones artísticas y un patio gastronómico pensado para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una propuesta cultural al aire libre.

Entre los artistas y grupos confirmados se encuentran:

Orquesta Infanto Juvenil Entrerriana .

. DJ Lautaro Rodríguez .

. Jam Ricotera , con la participación de más de 20 músicos.

, con la participación de más de 20 músicos. Scaramanzia Tribu .

. Tangor Pagano.

Además, los artistas plásticos Maxi Arce y Diego Barzante realizarán intervenciones en vivo durante el encuentro.

Un reconocimiento a una figura clave del rock argentino

Desde la organización destacaron que el homenaje busca poner en valor la trayectoria del Indio Solari y reafirmar el vínculo que mantiene con Paraná, ciudad que forma parte de su historia personal.

La propuesta también apunta a fortalecer la memoria cultural colectiva y reconocer el legado de uno de los músicos más influyentes de la escena nacional, cuya obra marcó a varias generaciones de argentinos.

Con música, arte y participación comunitaria, Paraná celebrará este sábado a una figura emblemática del rock nacional en una jornada que promete reunir a seguidores de distintas generaciones.