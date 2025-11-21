La Municipalidad de Paraná habilitó oficialmente el ingreso y egreso al Parque Industrial por calle Miguel David, luego de finalizarse los trabajos de ensanche y recomposición de la calzada, una intervención clave para mejorar la seguridad y la circulación de camiones y vehículos que transitan diariamente por la zona. La intendenta Rosario Romero recorrió la obra concluida y destacó su impacto para el sector productivo local.

La mejora forma parte del reinicio de las obras de acceso sureste a la ciudad por la Circunvalación/Ruta 12, una infraestructura estratégica tanto para el tránsito urbano como para la logística industrial.

Una obra largamente esperada

La intervención respondió a una demanda sostenida de las empresas radicadas en el Parque Industrial, que desde hacía años advertían sobre el deterioro de la traza y la necesidad de contar con un acceso seguro. La obra se llevó adelante íntegramente con fondos municipales.

“Cuando se dejó de hacer la obra de Circunvalación, esta arteria comenzó a presentar muchas complicaciones, teniendo en cuenta que es un ingreso muy importante para la ciudad. Ahora la finalizamos con fondos 100% paranaenses y ya comenzamos con la obra sobre la Ruta 12, que esperamos que dentro de un año genere un gran beneficio para todos”, afirmó la intendenta Rosario Romero durante la recorrida.

Detalles de la intervención

Los trabajos ejecutados sobre calle Miguel David, en el tramo comprendido entre Salellas y Bonell, incluyeron:

Adecuación de la base de la calzada y recomposición estructural para mejorar la durabilidad.

Construcción de un nuevo conducto pluvial y optimización de la cañería de agua que cruza por debajo de la Circunvalación.

Ampliación del radio de giro en hormigón en la intersección con Salellas, fundamental para la maniobrabilidad de camiones.

Instalación de luminarias LED, en el marco del plan municipal de iluminación 100% Led.

Estos trabajos permiten no solo agilizar el tránsito sino también mejorar la seguridad vial, especialmente en horarios de mayor circulación industrial.

Un acceso más seguro y eficiente

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, subrayó la relevancia de la obra para el funcionamiento del Parque Industrial: “Este acceso o salida se puede hacer de manera segura, ya que la trama vial presentaba un importante deterioro”.