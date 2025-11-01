La capital entrerriana vuelve a vibrar al ritmo del automovilismo nacional: este fin de semana será sede de la 13ª fecha del Turismo Carretera (TC), la categoría más popular y convocante del país. La intendenta Rosario Romero, junto a autoridades de la ACTC, pilotos y representantes locales, encabezó este viernes la presentación oficial de la competencia, en un acto realizado en el Monumento Justo José de Urquiza, que congregó a una gran cantidad de público.

Previo a la conferencia, la ciudad disfrutó de un anticipo a pura adrenalina: cuatro autos del TC recorrieron las calles de Paraná. Los protagonistas fueron los Ford Mustang de Mariano Werner y Agustín Martínez, el Ford Falcon de Rodrigo Lugón y el Toyota Camry de Gaspar Chansard. El recorrido partió desde la estación de servicio Shell, sobre avenida Laurencena, pasó por la costanera baja y alta, y culminó en el monumento, donde los vehículos fueron recibidos por vecinos y aficionados.

“Hay un fervor especial cuando el TC llega a Paraná”

Durante la presentación, la intendenta Rosario Romero destacó la importancia del evento para la ciudad y la provincia.

“Es muy lindo lo que han hecho, recorriendo la ciudad con cuatro de los autos que van a participar el domingo. Es bienvenido el TC a nuestra ciudad y los queremos muchos años acá. Hay un fervor especial cuando este acontecimiento se desenvuelve en Paraná. El Túnel Subfluvial no para de ver el paso de autos y, a través de las distintas rutas, llega mucha gente. Se vive una buena convivencia entre las distintas marcas”, expresó la Presidenta Municipal.

Por su parte, el piloto local Mariano Werner resaltó el impacto económico y social que genera la llegada del Turismo Carretera.

“El TC es la categoría más importante y lo que se vive acá es único. Es increíble el cariño de la gente y lo fierreros que son. Durante la competencia la hotelería está llena, trabaja la gastronomía y se consume. El apoyo municipal es un granito de arena para que Paraná esté de pie”, señaló el múltiple campeón.

Autoridades y figuras presentes

El acto contó con la presencia del presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, y del presidente del Club de Volantes Entrerrianos, Omar Martínez, junto a los pilotos Norberto Fontana, Agustín Martínez, Juan Cruz Benvenuti, Rodrigo Lugón y Gaspar Chansard. También participó la intendenta de Sauce Montrul, Soledad Daneri, entre otras autoridades locales y provinciales.

Una ciudad que respira automovilismo

Con esta nueva edición del TC, Paraná reafirma su lugar como uno de los circuitos más emblemáticos del calendario nacional, combinando historia, pasión y un público que siempre responde con entusiasmo. La competencia, que se desarrollará en el Autódromo Ciudad de Paraná, promete un fin de semana a pura velocidad, emoción y color, con miles de fanáticos que llegarán desde distintos puntos del país.