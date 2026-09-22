El Concejo Deliberante de Paraná realizará este martes 22 de septiembre una nueva sesión plenaria. La actividad comenzará a las 9:00 en el recinto del Palacio Municipal y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube “cdparana”.

Entre los temas previstos se encuentran dos proyectos de ordenanza vinculados con la prevención de la anafilaxia y la regulación del turismo rodantero en la capital entrerriana.

Adhesión a la Ley Matías Colaprete

Durante la sesión ingresará un dictamen favorable de las comisiones de Legislación y Salud sobre un proyecto presentado por las concejalas Fernanda Facello Gerez y Susana Farías, y la concejala Luisina Minni, del bloque Más para Entre Ríos.

La iniciativa propone que la Municipalidad de Paraná adhiera a la Ley Provincial 11.242 “Matías Colaprete”, que establece el Sistema Provincial de Prevención y Actuación en Anafilaxia.

La anafilaxia es una reacción alérgica grave, generalizada y de aparición rápida que puede poner en riesgo la vida en pocos minutos.

Capacitación y prevención

En caso de aprobarse la adhesión, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá celebrar convenios y acuerdos de cooperación con organismos provinciales, instituciones educativas, deportivas, recreativas y comunitarias, además de organizaciones de la sociedad civil y otras entidades.

El objetivo será desarrollar acciones de prevención, capacitación, concientización y actuación ante situaciones de anafilaxia.

Proyecto para regular el turismo rodantero

Otro de los proyectos que será puesto a consideración de los concejales fue presentado por la edil Ana Ruberto, también del bloque Más para Entre Ríos.

La iniciativa propone establecer las condiciones para el desarrollo del turismo rodantero o itinerante en la ciudad de Paraná.

El proyecto define esta modalidad como aquella en la que el vehículo utilizado para viajar se encuentra acondicionado para cumplir también la función de alojamiento transitorio del viajero y sus acompañantes.

El debate en el recinto permitirá avanzar sobre las condiciones que tendría esta modalidad turística en la capital provincial.