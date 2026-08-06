En el marco del Mes de las Infancias, el Círculo Médico Departamento Paraná realizará este viernes 7 de agosto, desde las 17:30, la muestra plástica "Zumbidos de Colores", una actividad abierta a toda la comunidad que combinará arte, educación ambiental y propuestas recreativas para disfrutar en familia.

La jornada se desarrollará en la sede institucional de la entidad, ubicada en Urquiza 1135, y forma parte del programa Artistas del Paraná, una iniciativa que busca fortalecer el vínculo entre la institución y la comunidad mediante actividades culturales y educativas.

Una muestra que pone a las abejas en el centro de la escena

La exposición reunirá todas las obras realizadas por los niños y niñas que participaron del concurso de pintura "Zumbidos de Colores", convocados a representar, a través del arte, la importancia de las abejas para el ambiente.

Las producciones reflejan distintas miradas sobre el papel que cumplen estos insectos en la biodiversidad, la polinización, la producción de alimentos y la conservación de los ecosistemas.

Desde la organización destacaron que la propuesta buscó estimular la creatividad de las infancias y, al mismo tiempo, promover la reflexión sobre el cuidado de la naturaleza.

Premios, chocolatada y una tarde para compartir en familia

Además de la exposición de los trabajos, la actividad incluirá:

La entrega de premios y reconocimientos a los participantes.

Una chocolatada con mesa dulce para compartir en familia.

La proyección de un audiovisual del reconocido humorista gráfico, ilustrador y arquitecto paranaense Jaimo.

La propuesta está pensada como un espacio de encuentro para niños, familias y vecinos, donde el arte se convierte en una herramienta para aprender y generar conciencia ambiental.

Un proyecto que une cultura, educación y comunidad

El programa Artistas del Paraná, impulsado por el Círculo Médico, tiene como objetivo abrir la institución a la comunidad mediante iniciativas que integren la cultura, la educación y la participación ciudadana.

En ese marco, la secretaria de Relaciones Públicas y Cultura del Círculo Médico, Dra. Cristina Cassanitti, destacó que la iniciativa forma parte del compromiso institucional de impulsar actividades que trascienden el ámbito sanitario.

"Esta propuesta refleja nuestro compromiso de promover acciones culturales, educativas y de integración comunitaria. En esta edición, el eje temático permitió acercar a las infancias a una problemática de gran relevancia ambiental, poniendo en valor el rol fundamental que cumplen las abejas en la preservación de los ecosistemas", señaló.

Una invitación abierta para celebrar el Mes de las Infancias

Desde el Círculo Médico invitaron a socios, familias y vecinos de Paraná a participar de esta jornada, que busca reconocer el talento de los niños y niñas, fomentar la expresión artística y fortalecer el compromiso con el cuidado del ambiente.

La actividad será de acceso libre y propone compartir una tarde donde el arte, la creatividad y la conciencia ambiental serán los grandes protagonistas.