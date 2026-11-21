Ante la creciente del río Paraná y la llegada del fin de semana largo, la Municipalidad de Paraná recordó las medidas de prevención que deben tener en cuenta quienes concurran al balneario Thompson.

La playa permanece habilitada para la recreación, pero el ingreso al agua está permitido exclusivamente en el sector señalizado y delimitado mediante boyas y carteles colocados por el Municipio.

Federico Velázquez, guardavidas del balneario, destacó que es fundamental respetar las indicaciones del personal y mantenerse dentro del área autorizada para bañarse.

Precaución ante la presencia de camalotes

Otra de las recomendaciones está vinculada con los camalotes que llegan hasta la costa. Velázquez advirtió que esta vegetación puede transportar reptiles, víboras y otros animales, por lo que pidió evitar acercarse o manipularla.

En cuanto a la actividad náutica, se recomienda que las embarcaciones naveguen a una distancia de 200 metros de la costa y a baja velocidad. La medida busca evitar que el oleaje afecte los sectores costeros y los barrios que atraviesan situaciones complejas por el avance del agua.

Horarios del servicio de guardavidas

Entre los cuidados generales para disfrutar de la playa, se recuerda la importancia de mantenerse hidratados, utilizar protector solar y prestar atención a las indicaciones del personal de seguridad.

“Por ahí parecemos molestos, pero es para una buena convivencia entre todos en el balneario. Les pedimos que nos escuchen y respeten nuestras indicaciones”, expresó Velázquez.

El servicio de guardavidas funciona todos los días, de 8:00 a 20:00. El único sector habilitado para ingresar al río es el que se encuentra debidamente señalizado.