La ciudad de Paraná ya vive el espíritu de fin de año con la Feria Prenavideña, un evento que comenzó este viernes y se extenderá hasta mañana lunes 8 de diciembre en la Costanera, ofreciendo un paseo repleto de artesanías, productos locales y propuestas gastronómicas. Más de 220 artesanos y emprendedores participan de esta edición, que se consolida como una de las actividades económicas y culturales más importantes del cierre de año.

La feria funciona en el horario de 10 a 13 y 17 a 23, con la posibilidad de que el patio gastronómico prolongue su actividad según la demanda del público. Miles de vecinos, turistas y excursionistas ya recorren los stands a orillas del río, en un ambiente festivo que combina sabores, creatividad y producción local.

“Fomentamos el compre local y la producción paranaense”

El subsecretario de Producción de la Municipalidad, Oscar Bustamante, destacó la importancia del evento en la economía local: “Desde este viernes y hasta el lunes, realizamos esta feria donde emprendedores y artesanos locales ofrecen un paseo comercial en el marco de la cercanía de la Navidad. Fomentamos así el compre local y la posibilidad de adquirir los bienes y servicios que producen nuestros artesanos”.

Bustamante señaló que la Feria Prenavideña se inscribe en una política municipal activa de impulso a la comercialización: “La intendenta Rosario Romero viene promoviendo iniciativas que generaron resultados muy positivos durante el año en términos de movimiento económico. Este evento no solo está dirigido a los paranaenses, sino también a turistas y excursionistas que visitan la ciudad”.

Más propuestas: el Mercado Sud también se suma

Además de la feria en la Costanera, el Mercado Sud desarrolla hasta el lunes una propuesta similar, con productos de puesteros, comerciantes, emprendedores y pymes locales.

“El objetivo es ofrecer un paseo atractivo y, al mismo tiempo, fomentar las buenas ventas para quienes producen aquí en la ciudad”, señaló Bustamante.

Parte de una agenda más amplia

La Feria Prenavideña forma parte de una agenda de actividades impulsada por la Municipalidad y el sector privado, disponible en el sitio web oficial de la ciudad. Esta planificación busca acompañar el movimiento comercial de fin de año, fortalecer la producción local y ofrecer alternativas de recreación para vecinos y visitantes.

“Siempre medimos los resultados de estas ferias y los datos son positivos en términos de movimiento económico. Por eso, seguimos apostando desde la gestión municipal a generar estos espacios”, concluyó el subsecretario.