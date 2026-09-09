Desde este miércoles 9 de septiembre, más de 200 trámites y gestiones de la Municipalidad de Paraná comenzarán a gestionarse mediante la plataforma Mi Paraná, en el marco de la implementación del sistema de Tramitación Digital Inteligente (TDI).

La iniciativa forma parte del proceso de modernización de la administración municipal y busca que los vecinos puedan realizar distintas gestiones de manera online, más simple y con seguimiento digital.

Cómo funcionará la Tramitación Digital Inteligente

El jefe de Gabinete de Paraná, Santiago Halle, explicó que TDI no se limita a reemplazar los expedientes en papel por documentos digitales, sino que apunta a modificar la forma en que se realizan los trámites municipales.

“Más que un expediente municipal, la ciudadanía podrá realizar distintas gestiones online. Es una forma más de simplificar el diálogo con el vecino y la forma en la que se realizan los trámites municipales”, señaló.

El sistema fue desarrollado íntegramente por trabajadores municipales para la Municipalidad de Paraná y permitirá realizar los procedimientos con mayor trazabilidad.

Según Halle, la intención es avanzar hacia una administración en la que el ciudadano sea el centro del proceso y que los trámites sean más simples, ágiles y transparentes.

Más de 200 trámites pasarán al sistema digital

El coordinador de Innovación Pública y Transformación Digital, Emanuel Orzuza, indicó que la puesta en funcionamiento de TDI implicó la digitalización de más de 200 trámites municipales.

Una de las principales características del sistema será la posibilidad de realizar un seguimiento de cada gestión.

“Todo trámite dentro de TDI es trazable, es auditable y, sobre todo, es un activo firmado digitalmente, algo que no se puede modificar”, explicó Orzuza.

De esta manera, cada trámite contará con un registro digital de su recorrido dentro de la administración municipal.

Cómo iniciar un trámite por Mi Paraná

Para utilizar el nuevo sistema, los vecinos deberán ingresar al portal Mi Paraná y acceder a la pestaña correspondiente a Tramitación Digital.

El procedimiento será el siguiente:

Ingresar a Mi Paraná con usuario y contraseña. Seleccionar el trámite que se desea iniciar. Completar la solicitud. Adjuntar la documentación requerida. La gestión será recibida y validada por Mesa de Entradas. El vecino recibirá la notificación del inicio del trámite. Se asignará un número de expediente, que podrá consultarse dentro del portal y también llegará al correo electrónico asociado a Mi Paraná.

El objetivo es que el ciudadano pueda iniciar sus gestiones sin necesidad de trasladarse hasta una dependencia municipal para presentar la documentación.

Más de 1.000 empleados municipales fueron capacitados

La implementación del nuevo sistema también demandó un proceso de capacitación para el personal municipal.

De acuerdo con Orzuza, más de 1.000 agentes participaron de capacitaciones realizadas inicialmente en la Sala Mayo y posteriormente en las distintas reparticiones municipales.

El trabajo incluyó la explicación de los procedimientos específicos de cada área y la adaptación de las tareas cotidianas al funcionamiento de TDI.

“Fue un proceso complejo, que se tomó con mucha responsabilidad y con gran colaboración de todas las áreas de la Municipalidad para poder llevarlo adelante”, destacó.

Qué pasará con los trámites iniciados en papel

La implementación del sistema digital tendrá una etapa de transición.

Los trámites que ya fueron iniciados en papel continuarán su curso normal hasta fin de año. Una vez cumplido ese plazo, aquellos expedientes que todavía no tengan resolución en formato papel serán digitalizados para incorporarlos al sistema TDI.

La Municipalidad plantea así una transición progresiva hacia una administración con menor utilización de papel, vinculada también con el objetivo de construir una ciudad más inteligente y sustentable.