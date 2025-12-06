Desde la Jefatura Departamental Paraná informaron que durante la noche de ayer, viernes 5 de diciembre, personal de la Comisaría Octava llevó adelante un procedimiento que terminó con el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes y la identificación de un individuo.

El hecho ocurrió mientras los efectivos realizaban recorridas de prevención en el Barrio El Morro. Durante el patrullaje, los uniformados observaron a un sujeto que, al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga. La maniobra llamó la atención del personal, que rápidamente intervino y logró demorarlo a pocos metros.

Al realizar la identificación, los policías constataron que el hombre llevaba consigo un paquete que, a simple vista, parecía contener estupefacientes. Ante esta situación, se convocó al equipo de Drogas Peligrosas, que efectuó un test de campo sobre la sustancia incautada.

El análisis arrojó un resultado positivo para marihuana, con un pesaje total de 513,8 gramos, según informaron las autoridades.

La sustancia fue formalmente secuestrada, mientras que el individuo quedó correctamente identificado y supeditado a la causa, en el marco del procedimiento establecido por la legislación vigente.